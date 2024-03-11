科學園區去年營業額3.9兆元！竹科衰退11.98%、中科大退19.78%

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳政忠提到，在原物料高漲及通貨膨脹、終端消費需求及企業投資動能疲弱等因素下，全球疫後經濟復甦力道不如預期；惟隨全球景氣緩步回溫，帶動科技業產能復甦，加上AI浪潮推進創新應用，整體營收減幅已逐步收斂，尤其南科受惠積體電路產業3奈米製程投產放量穩健支撐，連續3年成長創新高。
國科會分析科學園區6大產業2023年營業額，以通訊產業成長8.92%最高，是受惠全球低軌衛星產業需求擴大，及網通零組件供應順暢，營業額持續攀升；生物技術產業成長5.83%，主因園區廠商新藥及CDMO藥品代工逐步打開市場，加上醫療器材、檢驗試劑外銷訂單（如隱形眼鏡）成長。
而積體電路產業受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，廠商投資訂單謹慎，營業額衰退8.67%，惟園區龍頭大廠持續擴廠及持續布局全球最先進特殊製程，透過技術多樣性實現差異化，預估未來營收轉正向發展。
光電產業雖較去年衰退7.70%，但整體已見復甦跡象，透過廠商嚴控產能利用率及強化高階面板（車用、醫用面板）銷售等多角化經營策略，在供需結構改善下，衰退幅度已大幅縮減。
國科會提到，精密機械產業因受到全球地緣政治干擾、俄烏戰爭、通膨和減碳影響，各產業大幅縮減資本支出，致其接單動能與整體營運受到考驗，加上供應鏈庫存調整效應下，營業額衰退6.14%。電腦及周邊產業受疫後遠距教學、工作及雲端運算需求減少，惟廠商積極布局數位轉型及人工智慧服務等，整體營業額略衰退2.50%。
國科會指出，園區整體出口額達2兆6,548億元，衰退4.67%，主要受全球疫後經濟復甦遲緩、產業供應鏈重組及通膨升息影響；另整體進口額為1兆7,715億元，衰退12.37%，主要是因2022年為園區擴廠高峰期，基期較高所致。
展望2024年，吳政忠說，全球經濟仍將面臨諸多風險和不確定性挑戰，雖然預估通膨走勢趨緩，各國央行升息周期亦將近尾聲，國際主要機構預估2024年全球經濟維持溫和放緩走勢，加上電子相關產品需求回溫，台灣在先進製程技術引領 AI、5G及高效能運算領域發展帶動下，可望恢復成長動能；另外，參酌各大研究機構預測經濟成長率及主要產業半導體的預估成長率，預估2024年園區整體營業額將呈穩健成長。