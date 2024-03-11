台灣品牌第一次！運動用品DV宣布贊助樂天桃猿　還將推出鞋類商品

周邊商品，終於於今日(3/11)正式與樂天桃猿簽約，第一次成為台灣職業棒球球隊的贊助商。DA VILLAGE創辦人許明翰透露，這次整個產品線都會支持樂天桃猿，並且很興奮有機會跟樂天一起努力，推出客製化商品。
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對於 DV 成為樂天桃猿的運動品牌合作夥伴，處長大石幸潔表示:「因為我們過去兩季已經與 DV 聯名過周邊商品,也獲得球迷們的肯定,這次特別邀請 DV
成為樂天桃猿的主要運動品牌贊助商,也是基於雙方過去的良好的合作經驗。」，「DV 是一個很年輕的品牌，雖然還不是大家熟知的國際品牌，但我
們很看重他們的潛力，也是一個很勇於突破的品牌，與樂天桃猿的精神不謀而合。」
對於首次與職業棒球隊深度合作,DV 創辦人許明翰說:「很興奮這次能夠獲得與樂天桃猿合作的機會，我們過往比較多深耕在籃球圈，一直希望能夠有機
會,跨入台灣運動迷關注度最高的棒球圈。這個合作對我們來說是個很大的意義象徵，也是品牌重大的里程碑，期望接下來能與樂天桃猿一起成長，勇敢挑
戰每一個強大的對手。」
除了球員與啦啦隊場上的比賽服飾外，DV 也預告未來將會有更多球迷商品以及鞋類商品，請 10 號隊友們未來可以多多關注與支持。
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