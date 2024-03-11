金智媛長腦瘤生命剩3個月　《淚之女王》教你把握時間不做後悔事

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過往韓劇總是以「王子與灰姑娘」的形象來設定男女主角，《淚之女王》則是相反，以財閥千金愛上平凡男子為主博得觀眾眼球，再以老掉牙的愛情展開故事。劇中，「愛到卡慘死」的男女主角不管身分地位懸殊，最終執意步入禮堂，當事人或是周遭都以為這就是人生完美結局，豈料隨著權大勢大的女方家族勢力，男主角彷彿入贅並淪為女方家的工具人，對老婆敢怒不敢言，男人尊嚴全失，讓金秀賢重新省視「這是我想要的人生嗎？」直到金智媛的健康突然亮紅燈，2人隨著「轉機」重頭來過。
（以下有劇情透露，慎入）
劇中，金秀賢被金智媛跟女方家欺凌壓得喘不過氣，找好律師兄弟準備開打離婚官司，正當提出離婚之際，金智媛卻罹患腦瘤，被醫生宣判生命只剩3個月，金秀賢開心不用上法庭，忍耐一下就能輕鬆擺脫地獄生活，原打算演好「等老婆死去」的溫暖丈夫，直到會吃醋老婆跟別的男人走近、擔心老婆喝水嗆到、著涼，他發現行為騙不了自己，領悟到2人的「初衷」，回憶起「吃到好吃的東西我都會想到她，想要給她吃」的甜甜經歷，金秀賢漸漸發現「現今生活」似乎不是重點，決定在3個月內，給自己與對方「再一次好好愛人」的機會。
面對「生命只剩3個月」的課題，金智媛一心只想守護公司地位與錢財的想法，再看到金秀賢的態度轉變，從處處產生戒心，到理出很多事其實不用「權衡利弊」累死自己，她開始勇敢面對恐懼，以及坦然打開家庭那本難唸的經，更加專注重視自己的內心，在有限的時限內改變一切，做出不讓自己後悔的事。
《淚之女王》的故事，也是現今大眾處處可見的日常：為了工作忽略身邊的人與感受，為了利益搞壞身體，因為某一個陰影、某一件事情導致價值觀崩塌等等。正因為很多結果「不是沒有原因」，所以上天給予女主角利用時間重頭來過，在不後悔不錯過的情況下，「至少可以讓今天變成美好的一天」。
《淚之女王》是戲劇男神金秀賢相隔3年回歸小螢幕的作品，他表示過去沒拍戲的時間，其實都在尋找適合自己的角色，直到《淚之女王》的出現。金秀賢認為「白賢祐」要當好老公、女婿、兒子以及打理好在公司的職位並不容易，更因為身兼數職的關係，一個人有許多情緒與面向都是正常的事，「我意識到這就是我們日常生活中在做的事情。當你在爸爸面前和在你朋友面前時，你就是一個不同的人，所以我盡力透過賢祐這個角色來真實表達這一點」。
該劇首播以5.8％開出收視率紅盤，第二集直接上升3％來到8.6％，漲幅之大，除了演員卡司吸睛，亦驗證故事成功吸引觀眾共鳴，有望打進tvN有線電視台「最高收視率排行前20名」榜單（第20名為10.8％《成為王的男人》）。《淚之女王》每週六、日晚間10點於Netflix線上跟播。
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