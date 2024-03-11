國旅住客人次大增22%！觀光旅館房價漲1成　觀光署曝每晚訂房均價

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住宿客源觀部分，112年本國籍住客人次約為6,383.5萬人次，較111年約為6,028.9萬人次，增加354.5萬人次(成長5.88%)；較108年約為5,153萬人次，增加1,230.4萬人次(成長23.88%)，顯示在國境開放後，國內旅遊持續疫情期間之熱絡，國旅動能仍相當強勁，外籍旅客持續回流中。
在觀光旅館平均房價部分，因受營運成本上漲影響，112年平均房價為4,660元，較111年平均房價4,195元，增加465元(成長11.08%)；旅館業112年平均房價為2,671元，較111年平均房價2,479元，增加192元(成長7.75%)；民宿112年平均房價為2,509元，較111年平均房價2,487元增加22元(成長0.88%)。
但也因此讓國旅市場逐漸分眾化，以112年觀光旅館平均房價4,660元觀之，其中高於平均房價之觀光旅館佔整體34%，部分業者已朝高端服務市場發展；另有66%之觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之觀光旅館為計算基準，其平均房價為3,591元。旅館業平均房價2,671元，其中高於平均房價之旅館佔整體25%；另有75%之旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之旅館為計算基準，其平均房價為1,585元。民宿平均房價2,509元，其中高於平均房價之民宿佔整體37%；另有63%之民宿低於整體平均房價，以低於整體平均房價之民宿為計算基準，其平均房價為1,774元。
觀光署指出，112年平均消費者物價指數(CPI)漲2.5%，創15年來次高，其中服務類即漲2.87%，是為營運成本提高主因之一；另112年上半年電價平均調漲11%，並拉長尖峰電價時段，電費成本大幅增加；每月基本工資亦逐年調升，由108年23,100元增至112年26,400元，調升14.29%；更因產業持續缺工，在房務人員不足的情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力之成本不斷提高，均推升旅宿業營運成本。
此外，業者為增加住宿體驗內容及提高服務品質，房價多有包含餐食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽等服務費用；各縣市政府亦積極辦理各項觀光活動，演唱會等，聚客效用的影響及國門開放、國際客湧入，推升旅宿的需求，也提高客房售價。
觀光署表示，為優化國內的旅遊住宿環境已公布修訂 「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」，將持續鼓勵旅宿業打造友善、智慧服務空間及提升服務品質，提供旅客優質住宿環境以提升旅宿業國際競爭力。除此之外，觀光署已將全臺旅宿推出各項優惠住宿方案資訊整理於臺灣旅宿網「優宿專區」供民眾參考，歡迎民眾於規劃出遊時上網查詢。