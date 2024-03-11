北市1歲嬰疑遭虐慘死！指甲拔光、雙腿骨折變形　涉案保母被收押

1歲半男嬰疑遭保母虐待死亡！曾拒社工訪視　社家署2面向補破網

▲北市男嬰於去年10月間轉交給劉姓保母照護，但卻遭虐待營養不良死亡，台北地檢署將劉姓保母姊妹聲押獲准。（圖／翻攝畫面）
▲北市男嬰於去年10月間轉交給劉姓保母照護，但卻遭虐待營養不良死亡，台北地檢署將劉姓保母姊妹聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

記者林志怡／台北報導

台北市去（2023）年底發生一起嚴重兒虐事件，一名1歲半的男嬰經社會局與兒福聯盟轉介後，疑似遭保母虐待致死，且保母曾以其他孩子生病為由、拒絕兒福聯盟社工訪視。對此衛福部社家署表示，將與地方單位了解初任保母的訪視情況，並研議針對2歲以下的年幼孩童訪視密度與安全網進行加強。

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北市一名1歲半男嬰凱凱（化名），因為家庭功能不彰、父母都入監服刑無法照顧，因此經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，並在2023年9月托育之後，由兒盟社工定期訪視、留存紀錄，且9、10、11月都有社工當面訪視，但12月時，該位保母稱「另一位社區托育的孩子生病」，因此社工改期訪視，不久後就傳出男嬰死亡的消息。

該位男嬰於去年12月突然呼吸困難，劉姓保母一度在家自行急救，發現無效後送醫，並辯稱男童噎奶嗆到，但醫院發現凱凱全身有多處傷痕，且左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，並因此通報家暴事件，由檢察官會同法醫相驗後，確認是人為傷害。

據了解，劉姓保母在照顧凱凱期間，幾乎每天都只給孩子吃烤焦或快壞掉的食物，甚至要孩子去浴室進食，且稍有不順就會打罵孩子，白天罰站、只要稍有搖晃就會被「愛的小手」打，晚上睡覺雙手也會被反綁成木乃伊，導致凱凱全身多處外傷，且劉姓保母與其妹妹將虐待過程當作笑話、平時傳LINE嘻笑。

對於這次案件，社家署副署長張美美表示，保母管理是地方責任，保母採用居家登記證，各縣市都有居家托育服務中心做管理與輔導，中央會加強與地方合作，要求落實保母訪視，後續也將繼續跟台北市了解情況，看看有沒有補強作為。

張美美說，目前規定初任保母需在收托兒童後的30日內進行第一次訪視，對於本案，目前考量2方向進行改進，一是了解地方政府對於初任保母的訪視情況，二是與地方政府討論2歲以下年幼孩童的訪視密度、安全網加強等作為，但依據法規，保母應不能拒絕訪視，否則可以依照《兒少權法》裁處。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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