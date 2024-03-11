1歲半男嬰疑遭保母虐待死亡！曾拒社工訪視　社家署2面向補破網

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該位男嬰於去年12月突然呼吸困難，劉姓保母一度在家自行急救，發現無效後送醫，並辯稱男童噎奶嗆到，但醫院發現凱凱全身有多處傷痕，且左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，並因此通報家暴事件，由檢察官會同法醫相驗後，確認是人為傷害。
據了解，劉姓保母在照顧凱凱期間，幾乎每天都只給孩子吃烤焦或快壞掉的食物，甚至要孩子去浴室進食，且稍有不順就會打罵孩子，白天罰站、只要稍有搖晃就會被「愛的小手」打，晚上睡覺雙手也會被反綁成木乃伊，導致凱凱全身多處外傷，且劉姓保母與其妹妹將虐待過程當作笑話、平時傳LINE嘻笑。
對於這次案件，社家署副署長張美美表示，保母管理是地方責任，保母採用居家登記證，各縣市都有居家托育服務中心做管理與輔導，中央會加強與地方合作，要求落實保母訪視，後續也將繼續跟台北市了解情況，看看有沒有補強作為。
張美美說，目前規定初任保母需在收托兒童後的30日內進行第一次訪視，對於本案，目前考量2方向進行改進，一是了解地方政府對於初任保母的訪視情況，二是與地方政府討論2歲以下年幼孩童的訪視密度、安全網加強等作為，但依據法規，保母應不能拒絕訪視，否則可以依照《兒少權法》裁處。
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