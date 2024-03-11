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南美航空客機「空中故障下墜」！最少50人受傷　急降紐西蘭送醫

▲智利南美航空驚傳班機飛行途中發生「技術問題」導致約50人受傷。非當事班機（圖／翻攝自 CNBC ）
▲智利南美航空驚傳班機飛行途中發生「技術問題」導致約50人受傷。非當事班機（圖／翻攝自 CNBC ）

國際中心楊智傑／綜合報導

智利航空公司南美航空（LATAM Airlines）一架從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭的客機，今（11）日傳在飛行途中發生「技術問題」 （technical problem）而急降，劇烈顛簸導致約50人受傷，其中1人傷勢嚴重，至少4輛救護車被派遣到機場並將傷者載往醫院治療。

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根據紐西蘭當地媒體報導，南美航空航班編號LA800一架有「夢幻客機」之稱的波音787客機，於當地時間周一早上11時23分自雪梨起飛，但在飛往紐西蘭途中，因不明故障原因導致飛機劇烈晃動。一名女乘客表示感受到「飛機快速下墜」，還有乘客稱在降落期間，他看到其他並未繫上安全帶的乘客「被拋起」，機艙內眾人都顯得相當驚慌。

班機最終於下午4時26分降落在奧克蘭機場。參與救援的醫護人員表示，除了其中一人傷勢較嚴重外，其餘傷者的傷勢都在中度至輕微間。

南美航空已經發出道歉聲明，航空公司發言人表示，班機是因為技術問題而導致劇烈晃動，受影響的乘客和機組人員都獲得立即協助，並於機場接受醫護人員的照護，公司已經取消該班機接下來的航班，並安排另一架客機接替其飛往智利聖地亞哥航程。

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