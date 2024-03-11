南美航空客機「空中故障下墜」！最少50人受傷 急降紐西蘭送醫
智利航空公司南美航空（LATAM Airlines）一架從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭的客機，今（11）日傳在飛行途中發生「技術問題」 （technical problem）而急降，劇烈顛簸導致約50人受傷，其中1人傷勢嚴重，至少4輛救護車被派遣到機場並將傷者載往醫院治療。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據紐西蘭當地媒體報導，南美航空航班編號LA800一架有「夢幻客機」之稱的波音787客機，於當地時間周一早上11時23分自雪梨起飛，但在飛往紐西蘭途中，因不明故障原因導致飛機劇烈晃動。一名女乘客表示感受到「飛機快速下墜」，還有乘客稱在降落期間，他看到其他並未繫上安全帶的乘客「被拋起」，機艙內眾人都顯得相當驚慌。
班機最終於下午4時26分降落在奧克蘭機場。參與救援的醫護人員表示，除了其中一人傷勢較嚴重外，其餘傷者的傷勢都在中度至輕微間。
南美航空已經發出道歉聲明，航空公司發言人表示，班機是因為技術問題而導致劇烈晃動，受影響的乘客和機組人員都獲得立即協助，並於機場接受醫護人員的照護，公司已經取消該班機接下來的航班，並安排另一架客機接替其飛往智利聖地亞哥航程。