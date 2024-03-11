香緹卡x文華東方青隅「海洋龜寶」下午茶！慈善彩妝變蛋奶素糕點
▲香緹卡Chantecaille與台北文華東方酒店青隅，聯名「純淨海洋龜寶」下午茶饗宴，將2024限量春季限量彩妝「優雅海龜慈善系列」，變成「蛋奶素」糕點，蘊含浪漫海洋與永續意識。（圖／記者蕭涵云攝）
記者
蕭涵云/綜合報導
｜ 2024-03-11 18:21:55 2024-03-11 18:23:44
甜點控注意！有機保養品牌香緹卡Chantecaille與台北文華東方酒店「青隅」合作，聯名打造「純淨海洋龜寶」下午茶饗宴，行政西點主廚趙崇曦Kevin Chiu與文華Café主廚林禹德Derek Lin，發揮巧思將2024限量春季限量彩妝「優雅海龜慈善系列」，變身成首度登場的好吃「蛋奶素」糕點，蘊含浪漫海洋美景與永續意識，有如徜徉在蔚藍大海裡。
備受名媛貴婦喜愛的「青隅」餐廳，再度跨界聯手有機保養品牌香緹卡Chantecaille，呼應創新動物保育理念，永續愛海洋、守護珍稀海龜精神，還首度打造以「蛋奶素」為主題的下午茶糕點，僅部分餐點含五辛食材。 致力於女性帶領的亞馬遜保護小組計劃的香緹卡，全新推出2024限量春季限量彩妝「優雅海龜慈善系列」，主打新一代純珍珠微粒萃取、細緻光澤絲滑不掉色的「優雅海龜眼彩盤」，以及特別添加玻尿酸及膠原蛋白的4款限量新色的「花妍香頌唇膏」，一抹飽滿潤澤。限量海藍與湖水色包裝、還有可愛的海龜身影。 ▲香緹卡Chantecaille「2024春季限量彩妝」優雅海龜系列，冷暖色調2款眼影盤、4款花妍香頌唇膏。（圖／記者蕭涵云攝） 「純淨海洋龜寶」下午茶饗宴由台北文華東方酒店，行政西點主廚趙崇曦Kevin Chiu藉香緹卡優雅海龜和蔚藍大海為主題，第一層放有貝殼造型的「海鹽白桃味噌瑪德蓮」、及迷迭香蘋果泡芙，第二層則有珊瑚模樣的「檸檬柚香抹茶塔」、及「草莓萊姆乳酪法式千層」。 ▲「海洋龜寶」下午茶，首層開吃貝殼造型與藍綠色海洋甜點。（圖／記者蕭涵云攝） 推薦海水藍色的「無花果優格檸檬甜品杯」，在蜂蜜檸檬寒天凍基底、疊上糖漬無花果，最上層是蝶豆花暈染出海藍色的蜂蜜優格，悠遊著一隻香緹卡海龜圖案巧克力片，滋味酸甜清爽。 ▲中層糕點既有珊瑚又有海龜，在餐桌上重現海底世界。（圖／記者蕭涵云攝） 而文華Café主廚林禹德Derek Lin則發揮巧思打造多款精緻鹹點，精選如黑蒜、藜麥、圓茄等營養價值豐富的食材，呼應生態永續符碼，最吸睛的「椰香鮮筍扁豆三明治」有著蝶豆花染上的鮮豔色澤，還有亮麗的「番茄甜菜鮮蔬凍」； ▲文華東方經典綜合英式司康餅與自製果醬，口感滋味兼具。（圖／記者蕭涵云攝） 一咬「黑蒜杏鮑菇蔥捲」、鹹香滋味在嘴裡迸發，酥脆到不行的「鹹蛋黃圓茄海苔餅」及「酥炸藜麥馬鈴薯球佐甜椒醬」，越咬越香。 「純淨海洋龜寶」經典下午茶包含精選甜點及鹹點，再搭配文華東方經典綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，每套1580元+10%，另附香緹卡喚顏粉晶萃 4ml、花妍泡沫潔面乳 8g、五月玫瑰花妍乳霜5ml、品牌束口袋、300元現金抵用券及45分鐘護膚體驗券，贈品組價值3630元。 ▲底層多款鹹點也有繽紛造型。（圖／記者蕭涵云攝） 國泰飯店旗下慕軒飯店也攜手頂級奢華品牌海洋拉娜，即日起至3月26日，推出「MADISON x LA MER情人節住房專案」，可享受客製化法式手工甜品「大湖草莓自製優格乳酪慕斯」、「 ▲青隅下午茶用餐時段，分別為下午1時至3時及下午3時 15分至5時。贈品數量有限，贈完為止。（圖／記者蕭涵云攝） 征服者香料苦甜巧克力蛋糕」、粉紅氣泡酒一瓶與LA MER海洋拉娜限量四件旅行組（市價4753元）， 及慕軒專屬隱藏版禮遇「臨櫃指定商品享千元折抵金」，雙人入住每晚8999元起；若入住貴賓身份證字號凡有「1、 3、4」任2碼，加碼可享客房平日入住延遲退房兩小時，預訂套房類型則享有入住24小時的限量專屬時光。 ▲慕軒飯店「MADISON x LA MER情人節住房專案」，入住送頂級海洋拉娜旅行組。（圖／慕軒飯店提供）