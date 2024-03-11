名家論壇》單厚之／史上最糟看守內閣

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前幾天，食安辦主任許輔將咖啡和茶與蘇丹紅類比，遭各界砲轟後致歉。而許輔之所有會有這段講話，是因為主持食安辦關於「西布特羅」調查結果記者會，將西布特羅事件指向「檢體保存瑕疵」後，被記者問到蘇丹紅的問題，口不擇言地淡化蘇丹紅對人民健康的危害。
很難看到這樣一個部會，當蘇丹紅風波越演越烈，民眾人心惶惶之際，不僅沒有辦法拿出有效的作為，也沒有意識到未來還可能有未爆彈；在自己已經火燒屁股的時候，還想起來要開個記者會去咬台中市政府一口，結果引發更大的民怨。
任何一個內閣，發生如此大的食安風暴，都必然應該有人下台負責，而且即便部長請辭也未必能平息民怨；但挑起對立、攻擊在野黨早就是蔡英文政府危機處理的SOP，所以整個內閣就繼續胡說八道、跟立委比大聲、問東答西，各種讓人瞋目結舌的金句紛紛出爐。
國民黨立委翁曉玲3月1日質詢陳建仁，指「看守內閣」不宜做人事任命和推動重大政策、法案，結果陳建仁居然回說，「請問哪個法律有寫看守內閣？」但陳建仁在1月18日選後第一次行政院院會通過內閣總辭案時才說過，「接下來我們將進入『看守內閣時期』，我期盼大家跟我一起，在這最後一里路，不負人民託付、繼續打拼，努力完成階段性任務」。陳建仁自己才親口說過的話，這麼快就忘記了嗎？1月18日和3月1日的陳建仁，到底哪個才能代表他自己？
看守內閣之所以不能做出重大政策和人事任命，根本原因是無法落實責任政治，無論是錯誤政策或施政失能，人民不知道該找誰算、找誰負責。而如今的陳建仁內閣則將這種矛盾發揮到極致，什麼決策都可以做、怎樣跟立委對罵都無所謂、卸責推諉之詞更是無上限，完全沒有究責之說。
民進黨內有新舊任總統的尷尬，誰也不好意思在此時叫蔡總統的閣員提前下台；距離520總統就職僅剩2個月，民進黨也找不到誰願意做如此短命的閣員、替薛瑞元等人的擦屁股；而在野黨更是樂見薛瑞元、王國材之流繼續獻醜，這樣才以更大的監督空間。
現在的陳建仁毫無疑問是史上最糟的「看守內閣」，甚至是史上最糟內閣，從來沒有哪個內閣把國政搞到人心惶惶，卻從上到下連句道歉都沒有，薛瑞元甚至還大言不慚說「道歉無濟於事」，而陳建仁也不置一詞。每個官員的面子，都比政府的威信、尊嚴更重要。
看守內閣的糟，並不在於「看守」的處境，而在於缺乏「責任政治」的概念。陳建仁依照慣例在新國會產生後提出總辭，也知道自己進入看守狀態，卻完全不理解之所以要總辭，是對新民意的負責，也完全沒有責任政治的概念，所以才把整個「看守內閣」變成了為所欲為，只會和立委對罵的「戰狼內閣」，結果也必然拖累520蔡英文和賴清德的支持度。
●作者：單厚之／資深媒體人
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