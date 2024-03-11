「學姐」黃瀞瑩公布婚訊！柯文哲、王世堅成結婚書約證人獻祝福
受到眾多粉絲喜愛的民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（11）日在臉書上宣布結婚，除了對外公布好消息之外，更由黨主席柯文哲、立委王世堅成為「結婚書約上的證人」，並稱「以下留言只開放祝福，酸言酸語之流，門在右邊、慢走不送喔！」，並寫下「茫茫人海曾是陌生、緣分相遇願伴餘生」，幸福之情洋溢於言表。
記者邱新博／台北報導
黃瀞瑩11日下午於臉書宣布好消息，表示「KPI達標！」，從素人到學姐，從幕僚到市議員，從單身到已婚，「謝謝你們一直支持著我，感謝柯文哲、王世堅願意成為我們結婚書約上的證人。」
黃瀞瑩更說，以下留言只開放祝福，酸言酸語之流，門在右邊、慢走不送喔！茫茫人海曾是陌生，緣分相遇願伴餘生。」柯文哲也在下方留言，「很高興能擔任結婚證人，祝福兩位幸福快樂，百年好合。」另也多有藝人、民眾黨內人士留言獻上祝福。
據了解，黃瀞瑩與老公劉姓記者從跑柯文哲市府時期就認識進而交往，一路到去年市議員結束；本來雙方在2年前就有結婚的共識，但礙於新冠疫情延後至今年3月11日號登記。
至於為何找柯文哲以及王世堅，在結婚書約上簽名？據了解，這兩位政治前輩，儘管過去爭鋒相對，但卻一同見證了學姊以及劉姓記者相愛的過程，柯文哲跟王世堅在當下得知接收邀約後，也爽快答應，還在簽完名後，送上最誠摯的祝福。