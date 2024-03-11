獨／樂天桃猿3/31主場「開幕戰」！確定無緣桃園球場 必須改場地
樂天桃猿今（11）日公布跟贊助廠商DV簽下合約，未來提供球隊球衣等各式商品，也代表樂天正式跟台灣廠商合作，提供正式球員實戰版、球迷客製化球衣及商品，不過最令人關心的，還是樂天桃猿在3月31日主場「開幕戰」，是否會如期如願在桃園市樂天桃園棒球場開打，今（11）日確定傳出，桃園球場場地來不及恢復，確定無法開打，也就是說，樂天桃猿主場首戰可能要在天母或是新莊等球場開打。
記者吳政紘/台北報導
樂天桃猿之前就透過多方單位，打聽在其他球場進行的「替代方案」，大巨蛋之外，新莊、天母都是備案，而桃園球場的草皮恢復需要時間，若是天候不佳，可能延到4月才能舉行比賽，甚至到5月才能完整維護。猿隊在4月主場有10場，尤其從4月5到7日，都有機會在大巨蛋舉行賽事，加上4月16日、17日堆覺統一獅，若球場還沒好，也可以考慮大巨蛋，最晚到4月26日都還沒好的話，跟台鋼雄鷹可能在大巨蛋又可以打三場賽事。
中職聯盟今天進行評估，確定3月31日在桃園球場，比賽不太可能進行，開始尋找替代方案，蔡其昌表示：「桃園球場進行例行賽前，必須先打測試賽，成棒或是二軍賽事都OK，讓專業球員下去打。」
據了解，桃園市政府並未事先收到訊息，原本認為只要把球場如期恢復，就可以正式開打，沒想到所有的進度在預期中，卻突然被「測試賽」、成棒球員測試等方式影響，因而確定無緣如期在3月31日開打。
樂天桃猿球團則是回應，「目前並未正式宣布消息，若是有正式的結果，將會跟大家再報告。」
3月31日中職將有三場比賽同時開打，下午5時有龍象大戰、地點在大巨蛋，台南球場統一獅跟富邦悍將交手，台鋼雄鷹隊史首戰要看樂天桃猿決定場地才能開打。
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