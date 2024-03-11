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奧斯卡／《哥吉拉-1.0》抱走視覺效果！寫下影史紀錄　台灣看不到

▲《哥吉拉-1.0》抱走奧斯卡最佳視覺特效獎，寫下影史紀錄，不過台灣戲院看不到。（圖／美聯社）
▲《哥吉拉-1.0》抱走奧斯卡最佳視覺特效獎，寫下影史紀錄，不過台灣戲院看不到。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

日本經典怪獸哥吉拉揚威第96屆奧斯卡，賣座日片《哥吉拉-1.0》在今（11日）舉行的奧斯卡頒獎典榮獲最佳視覺效果獎，導演山崎貴帶領幕後團隊上台領獎，回首從影40年終於站上奧斯卡殿堂，直呼：「我們得獎證明了大家努力是有機會的！」該片傳出無緣在台灣大銀幕上映，可能會直接登上串流平台。

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▲《哥吉拉-1.0》導演山崎貴（左二）與視覺特效團隊共享榮耀。（圖／美聯社）
▲《哥吉拉-1.0》導演山崎貴（左二）與視覺特效團隊共享榮耀。（圖／美聯社）
《哥吉拉-1.0》打敗好萊塢大片《星際異攻隊3》、《不可能的任務：致命清算 第一章》、《拿破崙》、《A.I.創世者》奪下奧斯卡最佳視覺效果獎，導演山崎貴拿著小抄用英文說：「我40多年前看完《星際大戰》和《第三類接觸》大受震撼，開啟我的職業生涯，我之前從來沒想過可以站在這個地方！」

山崎貴向有意投身視覺特效領域的人喊話：「好萊塢已經證明你們有能力挑戰（奧斯卡獎）！」山崎貴除了帶著金色哥吉拉公仔走紅毯，致詞時不忘向去年過世的製作人阿部秀司說：「我們做到了！謝謝大家。」

▲《哥吉拉-1.0》揚威奧斯卡金像獎，創下日本電影新里程碑。（圖／哥吉拉-1.0 X）
▲《哥吉拉-1.0》揚威奧斯卡金像獎，創下日本電影新里程碑。（圖／哥吉拉-1.0 X）
《哥吉拉-1.0》在日本與北美等國家熱賣，全球已經累積1.07億美元（約33億元新台幣）高票房，不僅成為日本史上最賣座電影亞軍，如今更是第一部獲得奧斯卡最佳視覺效果獎的非英語電影，對這隻有70多歷史的巨獸意義非凡，而宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》也拿下最佳動畫長片，讓日本在本屆奧斯卡大豐收。

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