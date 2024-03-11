迎世界睡眠日！捷絲旅睡滿23小時 1620元泡湯屋加送早餐吃到飽
▲迎接315世界睡眠日，捷絲旅宜蘭礁溪館睡飽飽優惠住房專案，週一至週四入住，最高能睡滿23小時，以入住日式溫泉客房為例，兩人同行、每人每晚只要1620元起。（圖／捷絲旅提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2024-03-11 17:15:01
本週3月15日是世界睡眠日，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館，即日起至4月30日止趁勢推出睡飽飽優惠住房專案，週一至週四享提前進房、延後退房，獨家享受23小時睡飽住滿，每間客房配置超大獨立溫泉景觀湯池，加贈自助式吃到飽早餐，兩人同行，每人每晚只要1620元起。另外，同樣位處宜蘭的瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，則是即日起至5月31日止，推出春令主題旅遊「春甦茶饗·瓏山林假期」，以「宜蘭茶」為題設計節令主題套餐、下午茶、館內活動與推薦行程。
晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館，即日起至4月30日止趁勢推出睡飽飽優惠住房專案，週一至週四入住，可以23小時在房間睡飽飽，還送自助式早餐能夠吃飽飽。以入住日式溫泉客房為例，兩人同行、每人每晚只要1,620元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低8折起優惠，以上房價已包含10%服務費及5%稅金。
此外，每間客房配置超大獨立溫泉景觀湯池，來個全身浴或泡腳，盡情享受碳酸氫鈉泉帶來的舒暢，泡湯後誘發睡意更容易進入深層的睡眠狀態，位於一樓戶外露天風呂亦是網美們的打卡熱點，池中滿滿可愛的黃色小鴨，不論大人或小孩泡湯後身心皆放鬆，幫助一覺好眠睡飽飽更健康。
Just Sleep捷絲旅表示，品牌貫徹「Just好眠」服務宗旨，響應2024年世界睡眠日主題，睡眠平等促進全球健康。酒店除了選用結合高科技材質、擁有塑型、釋壓、舒眠效果的Wellspring臥舒麗床墊，為旅客營造最舒適的睡眠環境。另貼心提供多種不同材質的「枕頭選單」，舒眠羽絨枕之外，還有杜邦枕、記憶枕或茶葉枕等。活動期間，另外拍照打卡上傳至個人Facebook或是Instagram並標記捷絲旅官方帳號，加碼抽獎免費送網友敲碗第一名舒眠羽絨枕乙對。 ▲捷絲旅宜蘭礁溪館裡的每間客房，都配置超大獨立溫泉景觀湯池。（圖／捷絲旅提供） 另外，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店則是即日起至5月31日止，推出春令主題旅遊「春甦茶饗·瓏山林假期」，以「宜蘭茶」為題設計節令主題套餐、下午茶、館內活動與推薦行程，帶領旅人從風味、手作、體驗與文化等面向，探訪宜蘭茶驚喜。 ▲活動期間入住，拍照打卡上傳至個人Facebook或是Instagram並標記捷絲旅官方帳號，加碼抽獎免費送網友敲碗第一名舒眠羽絨枕乙對。（圖／捷絲旅提供）
旅人可於「春甦茶饗 雙人午茶組」所選茗茶，一探宜蘭烏龍茶、紅茶與花茶風味特色；能從「春令主廚精選套餐」品味以法式料理手法呈現的宜蘭茶滋味；或在手作「茶香染布樂」、「舒緩茶眼枕」的過程裡，明白茶於生活上的應用；亦可依循飯店推薦「一日製茶師」、「品茗小旅行」與「一起找茶趣」行程，走入茶園、茶莊，第一線接觸產地與茶人，透過採茶、製茶、品茗或趣味手作體驗，一探宜蘭茶產業的時代演進。「春甦茶饗｜瓏山林假期」住房專案，雙人入住、一泊朝食+雙人午茶，每房9,800元+10%起。
▲瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店則是即日起至5月31日止，推出春令主題旅遊「春甦茶饗·瓏山林假期」，以「宜蘭茶」為題設計套餐、下午茶、館內活動與推薦行程。（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）