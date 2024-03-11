友邦海地首都快被幫派攻陷　天災不斷、政局不穩總統還會被暗殺

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海地國會分為參議院與眾議院兩院，參議院共有30席，參議員任期6年，每2年改選1/3，眾議院共有119席，眾議員任期4年。參議院議長任期1年兼任國會議長，眾議院議長任期1年兼任國會副議長，兩院議長由議員互選產生。海地總統任期5年，由人民選舉產生。
海地與我國的關係至1957年建交，至今67年，雖未與中國建交，但也有設立商務辦事處。自1999年以來，前總統馬英九曾訪問海地兩次、蔡英文總統任內則訪問一次，前副總統蕭萬長擔任行政院長時期訪問一次、前立法院長游錫堃擔任行政院長時也曾經訪問海地。
海地天災頻傳，2020年首都太子港附近曾發生規模7.0的極淺層地震，當時官方統計死亡人數超過30萬人，政府、大量民房倒塌；2021年，太子港西部又發生規模7.2地震，也發生大量死傷。除了地震之外，也頻繁發生暴雨、颶風洪災肆虐，都發生相當嚴重的災情。
政治上，由於政局的不穩定，也造成當地局勢相當混亂，2021年時任總統摩伊士（Jovenel Moïse）及第一夫人瑪婷遭到哥倫比亞籍外籍傭兵暗殺，甚至挖出摩伊士左眼、身中12槍，手法相當殘暴，當時該群傭兵甚至跑進我國大使館企圖躲避警方緝拿。
在摩伊士遭到暗殺之後，海地總理開始「鬧雙胞」，有美國支持的看守總理喬塞德（Claude Joseph）聲稱他已經接管政府，但事發的前一天，摩伊士才剛開除喬塞德，任命新總理亨利（Ariel Henry），亨利強調他才是正牌總理，也為今日的幫派暴亂埋下伏筆。
2021年7月，海地政府依照摩伊士生前安排，由亨利就任總理並代行總統職務，依照當時的協商內容，亨利必須在2022年2月7日舉行總統大選，將權力移交給當選人；然而他卻戀棧權位，遲不肯舉行大選，以至於黑幫以推翻亨利為理由，發生今日暴亂。