天氣預報／冬衣別收！冷氣團再襲「連3天剩10度」 週末雨彈掃台
明天天氣又將出現變化，今（11）日鋒面通過後，冷氣團開始南下，明（12）日「乾冷」的天氣型態會持續影響到週四（3/14）清晨，中央氣象署預報員朱美霖表示，週三清晨（3/13）是本波冷氣團最冷的時段，中部以北僅攝氏12至14度，局部空曠地區攝氏10至11度，週四至週六（3/16）稍回暖，週日（3/17）將有下波鋒面和冷氣團。
記者張志浩／綜合報導
朱美霖指出，明（12）日清晨，大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部攝氏14至20度、中南部攝氏17至26度、東半部攝氏17至20度，於水氣逐漸減少降雨也逐漸趨緩，全台大多為「多雲到晴」，僅東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨。
朱美霖表示，明日一整天氣溫都在下降、越晚越冷，直到週三清晨配合「輻射冷去」，氣溫來到最低點，中部以北、東北部攝氏12至14度，空曠地區攝氏10至11度，其它地區攝氏15到17度，由於雨勢不明顯，白天北台灣可以回升到攝氏19至21度，南部、花東攝氏20至25度。
週四各地早晚仍偏涼，白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫稍回升；週五至週六（3/15至3/16）水氣又增加，北部、東半部及中南山區都有局部偶雨；這3天氣溫，北台灣攝氏12至22度、中部攝氏15至27度、南部攝氏17至29度、東半部攝氏15至23度。