特企／《間諜家家酒》官方授權野餐日　限量早鳥優惠開跑！

本次活動搭配四大主題：「市集x音樂x戶外體驗x主題拍照造景」，並祭出4款經典復古福袋、11款精選戶外單品，勢必打造出首場台灣動漫主題式最棒的野餐嘉年華，一日市集更預計將招攬20家以上飲食小販店鋪，絕對讓粉絲收穫滿滿！
《2024間諜家家酒野餐日》採線上預售報名制，活動福袋本身即包含「限定商品」與「野餐日參加資格」。即日起報名享有早鳥優惠價，福袋數量有限，名額售完為止。在春暖花開季節，一起來享受療癒的野餐時光！
近年台灣吹起露營、野餐風氣，但多以露營營地自行策辦，或由各地政府機關協辦之小規模活動為主；《2024間諜家家酒野餐日》為台灣首次冠以知名日系IP之野餐祭典類型活動，值得矚目。活動以引入國外嘉年華式複合型策畫，主打廣大年輕族群與小家庭族群，一同體驗嶄新型態活動，在悠悠的假日享受愜意時光。
《間諜家家酒野餐日》在活動限定之商品設計上更是別具用心，在追求實用性之外，風格設計上採歐式風格，絕對令粉絲愛不釋手。 15項以上的活動限定單品，包含「歐風豪華野餐盒」、「伊甸學院經典野餐墊」、「安妮亞造型髮夾」、「約兒的雙色絲絨毯」、「雙人便攜小帳」、「花生造型午睡枕」等，令人眼睛為之一亮，喜歡洛伊德、安妮亞、約兒的粉絲們，絕不能錯過這次的收藏機會！
活動為符合各式需求，位置劃分保留區、不保留區，給予更舒適的野餐空間，另在四大福袋中別有巧思，無論是單人、雙人、三人家庭皆能入手，精選福袋中又能再購精選單品，種類多變，一字排開，打造出強烈的儀式感，希望帶給粉絲濃厚的「幸福感」！
即日起報名開跑，推出限量早鳥價，名額有限售完為止，更多活動資訊就在「傑宣國際」FB粉絲頁。
《間諜家家酒野餐日》首波早鳥報名訂於Accupass活動通平台獨家販售，欲瞭解更多資訊，請點選連結進入售票首頁。
【SPYxFAMILY 間諜家家酒野餐日】
✧活動時間｜2024年5月11日(六)
✧活動地點｜新北大都會公園 啵啵廣場
✧報名方式｜ACCUPASS 線上報名
✧主辦單位｜傑宣國際有限公司
✧授權單位｜木棉花國際股份有限公司
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