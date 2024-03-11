轟台中市府淪「燕子不動產」　綠營：標售724億土地成炒房幫兇

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吳崢以台北為例，本來在2015年將4處捷運聯開宅轉作社會住宅，2020年卻規劃標售，遭到當時藍綠議員齊炮轟北市府帶頭炒房，後來政策調整、順應民意；再以台北及台中捷運聯開宅使用狀況對比為例，台北包括四龍山寺站、港墘站、新店機廠（即小碧潭站）及台北橋站等聯開宅570户，房地總市值為76億6174萬餘元，為社宅及一般住宅出租；而台中包含「文華高中G8站」在內的7個聯開案，皆社宅規劃使用，透過興建社會住宅落實居正義是優先選擇，但若選擇標售，就是賣一戶就少一戶，對照台中市政府執意將聯開宅標售，無視市民對社會住宅的需求，盧市府宣稱要達到的「居住正義」目標更遠。
議員江肇國表示，盧秀燕在上任的前半年大舉拋售1萬2千坪超過60億元的抵費地及配餘地，整個2019年拋售土地金額高達263億元；抵費地及配餘地的處分不需要經過議會議決，市府自行決定辦理，造就盧市府大肆變賣土地，這些地一旦賣出就成了商品流入市場，當市府都賣地了自然被認為是炒地的好時機，而市府常說「賣地可以用來還債」，這些短期提高公共收益假象，實質是墊高台中市的房產。
江肇國強調，今年3月7日所標售的13期、14期市地重劃區抵費地，這123筆土地底價超過200億元，底價定價高於周遭市價高近2成，結果共標脫48筆土地、溢價比約107%。13期「昌明段」106地號土地，標脫單價99.9萬元，每坪直逼百萬元創下新高，未來這塊地只有有超過每坪百萬售價，難道這不會墊高台中土地、房屋價格嗎？這樣明顯造成台中市成為雙北以外「房價所得比」最高的縣市，去年第三季房價所得比11.74較前一年同季增加0.4倍，增幅更是六都最高，同時雙北的房價所得比下降，當居住需求最高級人口密度最高的雙北，房價所得比能有效控制甚至下降，台中還在上漲背後兇手就是「燕子不動產」，是台中市地價、房價不斷攀升的推手。
江肇國也表示，「沒有比較沒有傷害」，盧市府更是「社會住宅殺手」比較台中市前後任市長社宅統計，在林佳龍時期，從自建、容積獎勵回饋、都市計晝回饋、都更分回，社宅總數7773戶數；反觀，盧秀燕時期，社宅總數僅有5016戶數，若把盧秀燕停辦林佳龍任内推動的2564戶數，盧秀燕上任後實際僅新增1015戶數，盧市府的社宅成績著實令人不忍卒睹，也可以看出盧市府對於台中市民的社宅需求根本不當回事，反而加速炒房，帶動房價。
議員黃守達說，「燕子不動產」急著標售土地，除了會拉高周圍房價，更會減少社會住宅的可能性，當前高房價問題一直台中市民迫切的問題，優先方式就是廣建社會住宅，過去中央政府不斷想方設法協助台中市政府興建社會住宅，包括內政部透過抵費地處分方式修法，讓縣市政府除了公開標售外，可以在不待清償重劃負擔總費用，即以標租或招標設定地上權方式辦理，不僅讓地方政府穩定回收開發成本，同時可減少政府標售土地，而引發帶動地價上漲的質疑。甚至部長林右昌提出中市府可以專案處理，以成本價賣給中央蓋社宅，讓市庫有收入，中央趕緊蓋社宅，但盧市府仍執意要賣，甚至怪罪中央不在台中蓋社宅。且中央其實已經優先提供國有地給台中市興辦社宅，包含西屯等四處社宅全是國有地、沒有市有地，盧秀燕不斷宣稱台中社宅興辦進度超標，更嘲諷中央一戶都沒有蓋，根本抹煞中央對台中的支持，只顧搶政績。
黃守達強調，台中社宅供給嚴重不足，市府卻跳過將抵費地作為社宅儲備用地的評估程序，直接大幅標售，恐造成日後社宅土地更難找，甚至台中市交通局淪為「燕子不動產」，根據統計，台中市去年是全國各縣市交通死傷人數第一，交通局本業尚待精進，如今還斜槓兼差賣屋。無視年輕人對居住正義的需求，台中成為炒房幫兇，落實居住正義不該只是一場空。
青年代表楊先驊表示，5年前來到台中讀大學，從實習開始基本都在台中，對於台中一直都很想選擇宜居下來，但近幾年卻沒有提供良好建設給予台中青年。強調沒有人反對台中市府還債，但還債手段不該忽略世代正義、更不該成為獲利工具，讓年輕人面臨更大的風險。以台中市14期重劃區為例，重劃成本每坪15萬元不到；結果標售底價每坪70萬元，以此換算，土地處分收入就不是當初設定的165億元，而是至少700億元。「一個重劃區土地處份進帳600億元」這合理嗎？價差市場會自動吸收嗎？最後背黑鍋的營造業、吸收土地取得成本的年輕人才是整場遊戲的最大輸家。
楊先驊說，市府賣地後誰買的起？是台中人嗎？還是跟自己一樣畢業後想定居在台中的大專校院生？交由年輕人用一輩子血汗吸收。台中市的社會住宅距離分布不均，大眾運輸機能也不太好；年輕人連房子都買不起了，住在大眾運輸機能相對較差的社宅，難道是鼓勵大家養車嗎？呼籲不管中央還是地方再訂定相關政策的時候，一定要多方聽取年輕人的意見，也呼籲台中市府，在抑制房價下可以扮演更積極的角色，不要讓土地成為獲利工具，苦了真正想待在台中的年輕人。