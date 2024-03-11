企鵝妹歌聲太驚豔！阿沁盛讚「跟韓星一樣」 心疼為徒弟林襄叫屈
阿沁離開F.I.R.飛兒樂團，不但自己當歌手單飛，也為啦啦隊女神林襄等人製作歌曲，今（11）日的新歌發表會上，適逢阿沁的44歲生日，新東家「晴空未來音樂」特別邀請韓國網紅企鵝妹和「華航林依晨」Ivy Chao為他慶生，讓他又驚又喜。說起師妹企鵝妹的歌聲表現，阿沁給了高評價，稱讚她很會唱慢歌，完全不輸給韓星，也對林襄參加《炸裂吧！女孩》被批評發聲，心疼她就是人紅招忌！
記者江芷稜／綜合報導
阿沁加盟新東家後，和企鵝妹成了同門，未來將幫她製作新單曲，他透露企鵝妹聲音頗為多變，慢歌唱得不錯，聽過她唱的〈小幸運〉，「唱得很像韓星，會讓人驚豔！」尤其是企鵝妹英文不錯，能演唱的歌曲更多，是真的很會唱。
阿沁去年透過人脈很廣的老婆介紹，幫啦啦隊女神們林襄、芷霖製作歌曲，認為她們雖非專業歌手，卻非常有企圖心，阿沁先幫林襄上過3、4堂課，她都滿認真的，「會紅的人一看就知道，她有練習，後來挑戰難一點的。」最近林襄在綜藝節目唱歌被網友酸是「翻車」，阿沁心疼為徒弟平反，表示現在會被罵代表有人氣，「看得出來她很緊張，但會被罵代表紅」，最近林襄收到許多音樂節、演出邀約，相信她的表演內容還是受到大眾喜愛與認可的。
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