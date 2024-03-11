陳怡叡「背部被剝下一塊肉」！皮開肉綻畫面慎入 原因是為了拍戲
「樂天女孩」陳怡叡（Yuri）擁有高顏值臉孔、D罩杯好身材，受封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」，熱愛演戲的她拍過不少電影、電視劇，人氣沸騰。陳怡叡昨（11）日在粉專分享一張背部皮開肉綻的照片，畫面相當驚悚，原來是她幾年前拍攝影集的特殊化妝。
記者楊穎軒／綜合報導
陳怡叡在IG限時動態回顧歷年戲劇作品的劇照、花絮照片，解釋是上節目需要，有國片《刻在你心底的名字》、電視劇《村裡來了個暴走女外科》等，其中一張是她褪下上衣的相片，可見背部有長長血痕，還有一大塊皮膚被剝下的傷口，相當震撼，讓人讚嘆特殊化妝師的巧手和專業。
對此，陳怡叡說明該張受傷照是拍《逆局》的紀錄，她在劇中飾演被變態殺人魔盯上的獵物。陳怡叡2022年上節目受訪，透露當演員初期適應不良，曾經在試鏡時被選角指導批評：「妳是我看過演戲演得最爛的女演員，叫妳喝個茶也不會！」
還有一次拍吃飯糰的戲也被罵到臭頭，對方說：「陳怡叡，妳知道妳吃得很醜嗎？」陳怡叡感慨演員路上被摧殘得體無完膚，不過回到球場被正能量的球賽、球迷療癒，也是一種充電，「我可能前一天在棉被裡面哭了4、5小時，不過所有球迷的力量讓我能繼續奮戰。」
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