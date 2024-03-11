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台股震盪收黑！新台幣小升2.4分亞幣最弱　日圓、韓元升勢都超猛

▲美元回跌，新台幣兌美元今（11）日震盪收升2.4分，單日升0.08%，在亞幣中表現仍最弱，日圓、韓元升幅都有0.7%以上。（圖／記者顏真真攝）
▲美元回跌，新台幣兌美元今（11）日震盪收升2.4分，單日升0.08%，在亞幣中表現仍最弱，日圓、韓元升幅都有0.7%以上。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在經歷上周大漲創新高後，台股今（11）日隨著美股修正，終場下跌59.24點，新台幣兌美元走勢震盪，甚至一度翻貶，午後才隨亞洲貨幣彈升，終場收31.414元，升值2.4分，但若與亞洲其他主要貨幣表現相較，新台幣表現最弱，單日僅升值0.08%，連星幣、越南幣升幅都比新台幣大，而升勢最猛的仍是日圓，再來是韓元。

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台股今日開低走低，在台積電熄火，加上外資由買轉賣，在台股賣超87.23億元，台股陷入19700點保衛戰，終場下跌59.24點，收在19726.08點。

新台幣兌美元今日一開盤，反應美元指數走弱，以31.42元、升值1.8分開出，隨後在台股跌逾百點，加上外資匯出之下，由升翻貶，一度下探31.48元。不過，在亞洲主要貨幣兌美元紛紛走升之下，尤其日圓兌美元更升破147價位，創逾1個月新高，新台幣下午也再翻揚，並收在當日最高價31.414元，升值2.4分。 

不過，根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數下跌0.16%，亞洲主要貨幣日圓兌美元單日強升了0.78%居冠，再來是韓元升值了0.73%，星幣也升了0.18%，人民幣升值0.15%，越南幣亦升了0.1%，新台幣單日僅升了0.08%，在亞幣中表現最弱。

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