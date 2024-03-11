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獨家／領航猿啦啦隊「把毛巾當上衣」爆紅！親曝巧思：就快走光了

▲桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew‎，日前把毛巾當成上衣在穿成功爆紅，女孩們也曝光其創意巧思，直呼：「快要走光了！」（圖／游游IG、心璇IG）
▲桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew‎，日前把毛巾當成上衣在穿成功爆紅，女孩們也曝光其創意巧思，直呼：「快要走光了！」（圖／游游IG、心璇IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+的桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew‎，今年風格更加突破，不僅結合球隊的代表色「橘色」，還巧妙融合了桃園機場在地文化，映入眼簾的超辣空姐裝，瞬間成為今年球季最夯的話題。有趣的是，Pilots Crew前陣子爆紅的毛巾裝扮，把應援毛巾當成上衣的創意想法，竟然是她們當天臨時想到的，而且差一點走光。

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今年才升上Pilots Crew‎啦啦隊的隊長璐葳坦言，「壓力其實滿大的！」原來是今年的啦啦隊陣容大變動，在不少新學妹當中，有很多女孩都是能在外面獨當一面的前輩，更像是她的大學姐。不過，璐葳仍頂住壓力，希望把籃球的應援技巧傳授給大家，努力讓Pilots Crew啦啦隊越來越好。

▲Pilots Crew‎啦啦隊換上鮮豔橘色的空姐制服裝扮，成功創造話題。（圖／Pilots Crew‎ IG）
▲Pilots Crew‎啦啦隊換上鮮豔橘色的空姐制服裝扮，成功創造話題。（圖／Pilots Crew‎ IG）
談到今年「空姐風格」超級強烈，璐葳則很感謝球團願意給她們機會一起做發想，給予她們很大的自由空間。有趣的是，聊到前陣子爆紅的毛巾裝，寧寧、心璇、璐葳、沛沛、牙牙、游游6位女孩都異口同聲地說，「都是我們突發奇想的！」而且當天一亮相，完全沒被球迷發現，心璇更笑說，「都快走光了！」

璐葳表示，今年她們努力在造型上搭配各式各樣的周邊商品，來穿出屬於她們Pilots Crew的風格，不只可以應援，還可以拿來做穿搭，希望讓粉絲們喜歡，也符合球團「求新求變」的精神，努力讓Pilots Crew被大家看見。

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▲璐葳也強調，未來會努力讓Pilots Crew啦啦隊被大家看見。（圖／璐葳IG）
▲璐葳也強調，未來會努力讓Pilots Crew啦啦隊被大家看見。（圖／璐葳IG）
▲寧寧（左起）、心璇、隊長璐葳、沛沛、牙牙、游游賽後接受《NOWnews今日新聞》訪問。（圖／桃園領航猿提供）
▲寧寧（左起）、心璇、隊長璐葳、沛沛、牙牙、游游日前接受《NOWnews今日新聞》訪問，分享創意的造型巧思。（圖／桃園領航猿提供）

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