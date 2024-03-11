泫雅與新男友在泰國約會！遭粉絲直擊 10秒牽手影片曝光
南韓知名女歌手泫雅去年無預警發文認愛長年的好友，讓粉絲們大為震驚，但也紛紛祝福兩人的愛情。近期網友目擊泫雅牽著龍俊亨的手在泰國逛街，感情十分甜蜜。
國際中心賴正琳／綜合報導
一名網友在《小紅書》分享一段10秒影片，並寫下：「我居然在通羅碰到了泫雅跟龍俊亨！當時懵了太緊張了不敢衝去要合照，不然高低過去跳一首《RED》（泫雅熱門曲）呀！」影片中只見泫雅身穿碎花洋裝，龍俊亨則是穿著白衣配黑褲，除了牽手之外，女方還一度把手搭到男方肩上，十分親密。
號稱「性感小野馬」的泫雅在2022年底與交往多年的男友DAWN（金曉鐘）分手後，曾多次傳出複合，但是泫雅卻在今年1月18日晚間在IG上發出與龍俊亨的合照，疑似直接認愛，如今更被粉絲直擊共遊泰國，泫雅直接「不藏了」。
雖然泫雅所屬公司尚未置評，但泫雅近期也在 IG 曬出一系列在泰國曼谷拍下的美照，讓更多人相信影片的真實性，網友們紛紛留下令人莞爾的留言，例如「姐都是很專一，都是找這一類型的」、「狗仔都拍不到這畫面」。
泫雅與龍俊亨認識多年，2011年跟賢勝組的分隊Trouble Maker，團名是龍俊亨取的；小倆口如今愛的高調，除了前不久才一起去LA旅遊，現在又被目擊共遊泰國，顯然正值熱戀。