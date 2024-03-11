北市1歲童遭虐死！律師提4疑點「兒福聯盟該說明」　家長灌爆臉書

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林智群也痛批：「這個保母對1歲半的小孩下這種重手，還引以爲樂，本來出養是讓小孩離開一個不好的環境，到一個比較好的環境，兒福聯盟介紹的保母是中繼站，結果小孩在中繼站碰到更不幸的事情」。
此外，事件爆發後也有大批家長憤怒灌爆兒福聯盟臉書，紛紛質疑「發生這樣的憾事真的好扯，如果真有當面訪視，為何沒有發覺孩子受虐」、「請公開訪視紀錄」、「嚴懲兒福單位及新北社會局」。
對此，兒福聯盟也在今（11）日下午2點49分發出回應，完整內容如下：
對於本案，兒盟深感震驚和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。同時，我們也透過聲明，向關心孩子的社會大眾，說明此案目前的狀況。詳情，請參閱完整的聲明稿。
關於此案，目前已進入司法調查程序，兒盟也將出養始末、訪視紀錄等資料都呈交檢調單位，基於尊重偵查不公開原則，兒盟不便談論案情細節。兒盟也成立專案小組，以陪伴家屬面對和提供必要的協助；並同步檢視相關服務流程、強化保母審查要件與社工訪視的標準化流程。
在社群媒體上有些內容也引起兒盟的注意，諸多描述與真實情況出入甚巨，兒盟也在此說明：
1、聽說兒盟社工不讓家屬探視托育在保母家的孩子？
[澄清]→孩子經家屬申請後於兒盟做出養準備，並且社工曾詢問過家屬，是否要隨社工共同探視孩子，並沒有不讓家屬探視之情事。但若申請探視者非個案家屬，根據法規兒盟實難配合。
2、聽說兒盟社工和保母私下有關係？為何將孩子交給沒有證照的保母？
[澄清]→此案社工與保母之關係完全僅建立於個案服務之上，絕無任何私人關係。該保姆係經台北市政府委託的居托服務中心登記、有合格居家式托育服務登記證書的保母，亦受居托中心的訪視及持續管理；該保母符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇與之合作。
3、聽說兒盟包庇保母、做假報告？
[澄清]→個案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。兒盟在12月收到不幸消息後，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭，兒盟社工也配合檢調擔任證人。未來兒盟將持續配合檢調機關之調查，絕無包庇做假之說。
對於孩子的離開，所有人都感到無比傷心悲痛。請大家關注案件發展的同時，不要輕信網路傳言。並對司法保持信心。哀慟之餘，我們會持續陪伴家屬、配合調查，負起應盡責任。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110