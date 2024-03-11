高雄國際觀光升溫　日韓史等國際城市與觀光局交流合作

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熊本縣阪本清貴局長表示，因台積電熊本廠正式營運後，大幅提升日人對於台灣的關注度，雙方基於締結姊妹市的濃厚情感，希望能盡速恢復疫前「高雄—熊本」直飛航班，未來促進兩國人民商務、工作技術、及觀光交流，將有相當大助益。
北海道札幌市青山智則局長指出，去年3月與高雄重新簽訂續約的兩市觀光交流MOU，奠定札幌及高雄共同推動國際觀光的決心；本次是疫後首度拜會高雄市觀光局，期盼「高雄-札幌」直飛航班在兩市共同努力下能加快恢復。
除日本政府單位外，高閔琳表示日本民間業者也是爭取日本遊客來台的重要合作對象，高雄觀光大使高雄熊、高捷公司蜜柑與日本優雅食公司的跨國IP合作，三方已達成初步共識，預計下半年將推出使用高雄在地食材的高雄款點心食品，讓台日遊客在兩國搭乘電車時，都能透過精美包裝與絕佳味道，對高雄留下深刻旅遊印象。
高閔琳指出，依據交通部觀光署統計，112年韓國旅客來台人次排名第三，加上去年韓國德威航空、釜山航空與國籍中華航空、台灣虎航等航空公司，陸續復航「高雄—韓國」各航線，顯見疫後韓國市場越來越受到重視；而觀光局也把握契機持續於韓國市場佈署洽談國際觀光合作管道，積極接洽韓國觀光單位來訪。今年2月份特別邀請釜山市政府觀光會展局朴根綠局長與團隊等來高訪問。
高雄市長陳其邁去年訪問史瓦帝尼王國時，曾參訪哈雷恩皇家國家公園，對該國豐富的野生動物生態及優異的環境保育留下深刻印象；於史瓦帝尼姆巴巴內市長Vusi Wilson Tembe率團訪問高雄期間，市府亦特別安排史國訪團造至壽山動物園參訪，希望藉此讓該代表團深入了解高雄市動物園的動物環境規劃、展場設計及動物照養方式，並進一步交流動物保育及動物園交流事宜。Tembe市長表示，姆巴巴內市非常樂意與高雄市共同推動動物保育交流，期盼未來能早日促成具體合作。