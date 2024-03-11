台中人等了19年　台中巨蛋「孵蛋」成功

高雄國際觀光升溫　日韓史等國際城市與觀光局交流合作

▲日本熊本縣拜會高雄市觀光局共同推動2地直航。（圖／高市府觀光局提供）
▲日本熊本縣拜會高雄市觀光局共同推動2地直航。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高市府觀光局大力推展城市行銷，積極提升旅宿服務、友善接待、便利交通、郵輪觀光和多元美食等的量能，加上去年迄今多場國際級大型演唱會，也吸引許多外國觀光客來高雄，帶動國際觀光。高市府觀光局長高閔琳指出，近期除AirAsia泰亞航新增「高雄—曼谷」航線、馬來西亞、泰國、越南等多國踩線團陸續來高，觀光局也與簽署觀光合作的日本北海道札幌市等多個國際城市政府機關或單位進行交流，針對兩國兩地航線航班、旅遊推廣及補助、動物保育計畫及動物園交流等面向深入討論，期能達成兩地互相送客目標，為高雄帶來更多國際旅客。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高閔琳表示，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」高雄燈會期間，共有史瓦帝尼姆巴巴內市、美國波特蘭市、韓國釜山市、日本熊本縣、熊本市、佐渡市等6個姊妹市及友好夥伴城市代表團來高參訪。其中，日本是高雄重要的目標市場，近期觀光局與熊本縣交通政策及統計局長阪本清貴，以及札幌市經濟觀光局的觀光及MICE擔當局長青山智則等貴賓訪團交流參訪，針對兩市恢復直航、姊妹市連結合作、觀光產業交流等議題深入交流。

▲史瓦帝尼王國姆巴巴內市長Vusi Wilson Tembe率團訪問高雄，到壽山動物園參觀。 （圖／高市府觀光局提供）
▲史瓦帝尼王國姆巴巴內市長Vusi Wilson Tembe率團訪問高雄，到壽山動物園參觀。 （圖／高市府觀光局提供）
熊本縣阪本清貴局長表示，因台積電熊本廠正式營運後，大幅提升日人對於台灣的關注度，雙方基於締結姊妹市的濃厚情感，希望能盡速恢復疫前「高雄—熊本」直飛航班，未來促進兩國人民商務、工作技術、及觀光交流，將有相當大助益。

北海道札幌市青山智則局長指出，去年3月與高雄重新簽訂續約的兩市觀光交流MOU，奠定札幌及高雄共同推動國際觀光的決心；本次是疫後首度拜會高雄市觀光局，期盼「高雄-札幌」直飛航班在兩市共同努力下能加快恢復。

除日本政府單位外，高閔琳表示日本民間業者也是爭取日本遊客來台的重要合作對象，高雄觀光大使高雄熊、高捷公司蜜柑與日本優雅食公司的跨國IP合作，三方已達成初步共識，預計下半年將推出使用高雄在地食材的高雄款點心食品，讓台日遊客在兩國搭乘電車時，都能透過精美包裝與絕佳味道，對高雄留下深刻旅遊印象。

高閔琳指出，依據交通部觀光署統計，112年韓國旅客來台人次排名第三，加上去年韓國德威航空、釜山航空與國籍中華航空、台灣虎航等航空公司，陸續復航「高雄—韓國」各航線，顯見疫後韓國市場越來越受到重視；而觀光局也把握契機持續於韓國市場佈署洽談國際觀光合作管道，積極接洽韓國觀光單位來訪。今年2月份特別邀請釜山市政府觀光會展局朴根綠局長與團隊等來高訪問。

高雄市長陳其邁去年訪問史瓦帝尼王國時，曾參訪哈雷恩皇家國家公園，對該國豐富的野生動物生態及優異的環境保育留下深刻印象；於史瓦帝尼姆巴巴內市長Vusi Wilson Tembe率團訪問高雄期間，市府亦特別安排史國訪團造至壽山動物園參訪，希望藉此讓該代表團深入了解高雄市動物園的動物環境規劃、展場設計及動物照養方式，並進一步交流動物保育及動物園交流事宜。Tembe市長表示，姆巴巴內市非常樂意與高雄市共同推動動物保育交流，期盼未來能早日促成具體合作。

為毛孩子找個家　家樂福「毛小孩認養會」首度推行貓咪認養

寵物飼料起家跨足建築！看好高雄善寬建設中都推案

成功國小社區共讀站走海洋風！大型鯨魚骨頭書架成亮點

南隆國中校慶「日本永生花公益展」愛河黃色小鴨成亮點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞