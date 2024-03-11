樂瘋啦！五堅情、玖壹壹使出工地秀必殺技 台中巨蛋粉絲爽收福利
等了19年的台中巨蛋，今天在風雨中舉行動工典禮，台中市政府邀請五堅情、玖壹壹進行成團後的首場工地秀，兩組人氣男團使出工地秀必殺技，走下舞台在人群中獻唱，歌迷收到福利尖叫聲四起！台中出身的賴晏駒也許下心願，希望7年後台中巨蛋啟用時，五堅情能成功「攻蛋」。
記者顏幸如／台中報導
今（11）日下午的台中巨蛋動工典禮在風雨中進行，市長盧秀燕說，今天的天氣代表遇水則發，每個偉大城市都該有一個巨蛋，未來台中會有一大一小兩顆蛋。她透露今天不只是值得紀念的日子，也是她的結婚紀念日。過去台中沒有超大型場館，無法舉辦室內大型活動，成為中部地區最大遺憾，希望未來大小巨蛋能讓中部人實現夢想。
台中巨蛋的外觀設計靈感，源自於大甲地區的藺草編織文化，透過類似編織的呈現方式，創造出獨特的立面，突顯無邊界的設計概念。日本建築大師隈研吾表示，台中巨蛋是隈研吾建築都市設計事務所在台灣的第一個公共建築工程，完工後將成為台灣值得驕傲的地標建築。
動土典禮最令人期待的，是台中發跡的玖壹壹、人氣男團五堅情成團後首場工地秀。玖壹壹上台表演時，綿綿細雨突然停了，玖壹壹成員洋蔥受訪時說，他們對這場表演期待很久了，希望未來能以「在地樂團」的身份在台中巨蛋表演。
玖壹壹演唱多場成名曲，表演《明天再擱來》時，3人使出工地秀必殺技，邊唱歌邊走下舞台，在人群中和歌迷合照、擊掌，粉絲們興奮尖叫。接著登場的五堅情，也應主持人阿KEN要求「比照辦理」，5人冒雨走進觀眾席唱歌，全場歌迷為之沸騰。
五堅情的成員中，賴晏駒是台中人，聽到很多歌迷從昨晚就冒冷風排隊，他們心疼喊「好感動！大家要做好保暖。雖然淋著雨，但內心非常的熱，如果有榮幸，7年後一定要到台中巨蛋辦演唱會」。5人還把人氣歌曲《你是我這輩子最想愛的呀》歌詞「炙熱的目光」，改為「炙熱的台中」。