特企／直擊日韓新潮流　跟著Mia C’bon漫遊拉麵館與狂歡動漫商品

近期一波日韓旅遊熱潮席捲而來，滑雪打卡成為新興風潮，不少人被這兩國的風味與商品所吸引。對於喜歡日韓風味的朋友來說，Mia C’bon正舉辦一場精彩的日韓主題商品節，將日本、韓國的經典美食與新品一次滿足，讓您不必出國，也能享受到地道的日韓風味。
輕鬆即食 讓你簡單漫遊拉麵館
拉麵是日本與韓國不可或缺的美食之一，Mia C’bon特別匯集了藤原風味拉麵等多款人氣泡麵，讓您在家也能品嚐道地的拉麵風味。其中，「藤原風味拉麵」以北海道獨特的氣候和優質食材製作，口感鮮美。另外，「韓國不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵」更是廣受好評，湯頭濃郁微辣，讓人回味無窮。
此外，Mia C’bon還提供各式泡麵加料的創意，如加入蔬菜、泡菜、起司等，讓您享受不同口味的泡麵新樂趣。同時，搭配「喜樂之泉 有機手工嫩豆腐」使用有機黃豆、日本鹽鹵製成，每15天更自主檢驗黃麴毒素，讓消費者更放心購買，即日起，購買兩盒還送150ml喜樂之泉有機醬油一瓶。
狂歡動漫 讓蠟筆小新爆擊你的味蕾
如果您是動漫迷，Mia C’bon也不會讓您失望。要說動畫裡誰最受大家關注，絕對是非蠟筆小新一家莫屬，不論是常常脫序演出讓人又愛又氣的小新，本檔特別推出了蠟筆小新聯名商品，如啤酒頭的蠟筆小新氣泡飲、SF蠟筆小新海苔等，讓您在生活中感受到動漫的樂趣。另外，還有多款限量商品，如YBC瑪莉歐款風味洋芋片系列，絕對讓您愛不釋手。
料理日韓美味 就是這麼簡單
想要在家輕鬆享受日韓美食？Mia C’bon提供了北海道微波白飯、順伊奶奶正宗人參雞湯等懶人料理包，讓您省時又美味。此外，我們還有韓國匠人辣牛肉湯、牛肉海帶芽湯等系列，選用優質食材，讓您在忙碌的生活中也能品嚐到道地美食。
小酌文化 增添生活情調
看著日韓劇主角在下班後用玻璃杯斟滿一口飲盡再發出「啊~嘶」的暢快感，讓人感到舒壓，Mia C’bon不但集結了日本各款清酒、柚子酒以及日系啤酒，還有韓國真露燒酌以及瑪格利酒；限店販售的醉鯨鯨純米吟高育54號，以山田錦為母系、ヒノヒカリ為父系培育出之米種－吟の夢，其香氣淡雅，先透出西洋梨明亮感，微帶點些許柑橘清香。淡麗入口，辛口清晰，帶輕柔旨味。薩州赤兔馬芋燒酎紫芋，則是產量稀少的限定逸品，採高品質的頴娃紫芋為原料，濃厚酒體帶有些許甘甜味，非常適合搭配各式燒物。
日韓檔期活動將於即日起至3月19日，在Mia C’bon全門市舉辦。檔期優惠包括3月底前每週末日系啤酒滿$399限折30元；活動檔期限量商品享加購優惠，更有豐富滿額好禮等你拿。快來Mia C’bon品味日韓風味，享受美好生活！活動詳情。
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