好意思說孩子守護者！兒盟道歉挨轟撇責　網友灌爆臉書：停止捐款

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兒福聯盟今天發聲明回應，針對網路流傳的沒有去訪視，用假報告，或者不讓家屬探視，完全是不實的訊息。孩子經家屬申請後於兒盟做出養準備，並且社工曾詢問過家屬，是否要隨社工共同探視孩子，並沒有不讓家屬探視之情事；個案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉；兒盟在12月收到不幸消息後，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭，兒盟社工也配合檢調擔任證人，未來兒盟將持續配合檢調機關之調查，絕無包庇做假之說。
大批網友到該聲明留言回應，「有沒有一點點良心不安！所以才會努力找出對自己有利的方向去脫罪？幫凶！」「一個澄清就想要撇責嗎？應該要嚴懲相關人員吧」、「嚴懲兒福單位及社會局」、「孩子的守護者，真的好笑」、「你們好意思說是孩子的守護者喔」、「兒福聯盟也要連帶責任」、「虐童聯盟吧」、「守護個屁」、「孩子們的守護者？」
也有不少網友提到將停止定期捐款，「從這事情已經可以斷定兒福聯盟對於社工與保母的管理流程，有嚴重疏失，深深感到痛心，也決定停止定期捐款」、「發生這樣的憾事真的好扯，如果真有當面訪視，為何沒有發覺孩子受虐？慎重考慮停止定期捐款！」「兒福聯盟的回應既官方又卸責，讓捐款人無法接受」。