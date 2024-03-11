奧斯卡混政治煙硝味！川普酸典禮糟糕　他現場反擊：你服完刑了嗎

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接著他開始朗讀這則發文，內容批評典禮過程無聊又不公平，還稱「有比吉米金摩更糟的奧斯卡主持人嗎」，建議《ABC電視台》找來已經過氣的美國前總統高級顧問史蒂芬諾伯羅斯（George Stephanopoulos）主持，大酸吉米的主持開場白表現比平均還差，「今晚又是場非常糟糕的政治正確節目，多年來一直如此，脫節、無聊、非常不公平」，評論最後還不忘補上一句經典的「讓美國再次偉大」
長期與川普隔空開砲的吉米金摩不僅當場念出這則即時評論，還刻意不提及川普姓名，更開玩笑要觀眾猜是哪位前總統在他的社群媒體「TruthSocial」上寫了這篇評論，「有人能猜得到嗎？」，接著才吐槽「謝謝你，川普總統，謝謝你的收看，我很驚訝你還醒——，你的刑期已經過了嗎？」，吉米金摩這番回擊也引發獲得滿堂彩，台下不少與會者紛紛鼓掌表達支持。
此外，在俄烏戰爭、加薩衝突還未停歇的此刻，不少抗議示威人士也藉這個全球高度關注的活動表達心聲，會場外頭先是受到抗議活動影響導致交通阻塞，許多影人出席期間也配戴支持加薩停火的別針，例如受提名最佳男配角的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）以及榮獲最佳電影歌曲的怪奇比莉（Billie Eilish）。
獲得最佳國際影片獎項的《夢想集中營》導演強納森葛雷澤（Jonathan Glazer）更把握唸出得獎感言時間呼籲加薩停火，「我們所有的選擇都反映了當下，不要說『看看他們做了什麼』，而該『看看我們現在做了什麼』，在電影中我們看到了人性最黑暗、糟糕的一面」；他稱不論是10月7日的以色列或仍處於攻擊之下的加薩，受害者們都已經遭受非人對待，最後更感慨表示「我要把這部片獻給所有正在抵抗的人」，台下的德國女演員、該片女配角桑德拉惠勒（Sandra Hüller）也在席間激動落淚。