自由車環台賽／以色列Hollyman首來台披黃衫 被譽為英國最強潛力
2024國際自由車環台公路大賽今(11)日於桃園市站展開第二天賽程，以色列車隊Israel–Premier Tech再次成為最大贏家，連續兩站包辦分站冠軍，同時還包辦總冠軍黃衫、衝刺綠衫和登山王紅點衫，其中Mason Hollyman穿上總冠軍黃衫和紅點衫，而年僅23歲的英國籍Hollyman被譽為是近年來最具天分的英國車手。
記者路皓惟/桃園報導
Hollyman在2023年加入以色列Israel–Premier Tech車隊，簽下一份兩年的合約，從最低的底薪開始領。作為英國潛力車手，Hollyman先在車隊農場開始磨練經驗，曾跟著自由車名將、環法四屆冠軍車手Chris Froome學習，短短時間就證明自己具有站上一級賽事的潛力，未來性備受期待。
今桃園市站最後關鍵出現在終點前15公里爬坡開始突圍，陸續有車手進攻，讓主集團分裂成好幾個小集團，一直到最後1公里才由Mason Hollyman、Ivan Cobo Cayon兩人突圍而出，最終Hollyman率先壓線。
這是Hollyman首次來到台灣參加環台賽，讓人見識到他的能力，生涯首度披上黃衫，他把功勞歸功於隊友，「車隊每個人都各司其職，表現非常優秀，Viggo Moore領跑，無疑是功臣之一，Daniel Lima確保了我的領先位置，而 Itamar Einhorn 一直堅持到了最後。」
「這是我第一次來台灣，今天的丘陵路段蠻適合我，未來就是一站一站完成，最大目標就是保黃衫到最後。」Hollyman表示。
綠衫衝刺王同樣來自以色列車隊、前一天黃衫的Einhorn也說：「要謝謝隊友，今天在主集團控制速度，讓我們可以順利完成任務，但明天屬於中級坡對我來說就會比較累一點。」
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