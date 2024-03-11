排球／極速超跑脫胎換骨！成軍六年勇奪企排第一冠、寫隊史新頁

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本季極速超跑脫胎換骨，上半季與下半季分別拉出一波5連勝及6連勝，以壓倒性7成5的勝率(15勝5負)勇奪隊史首座例行賽冠軍，例行賽第一名將可跳過單淘賽制的「季後賽」，獲得直奔三搶二的「挑戰賽」，對力拼年度總冠軍的超跑利多，將可獲得更多的休息與調整時間。
因提前確定例行賽冠軍，上週最後兩場賽事皆不影響排名變動，總教練Reljic考量後續賽事戰力，選擇以賽代訓，讓替補席選手獲得更多上場機會，而選手們也不負期待，即便先發主力不在，仍證明自己可以扛起重要賽事，與對手打出分庭抗禮的精彩表現。
雖然未能拿下最後兩場賽事，繼續推進連勝紀錄，但極速超跑鐵粉等待了6年的例行賽冠軍終於到手，為了讓球迷能與場上選手一同享受得來不易的成就，超跑團隊仍選擇拋下了等待已久的紅色彩帶，除了答謝球迷長年的支持，也同時為例行賽劃下完美的句點。
回顧超跑歷史，很巧的，極速超跑創隊的第一場賽事即是從「屏東縣立體育館」出發，原定最後一週例行賽比賽場館為「基隆市立體育館」，因場地臨時異動，因緣際會下再次回到「最初的起點」，就好像賽車比賽「衝過起點，迎來終點」，雖然例行賽已達終點，但極速超跑將全力備戰下一個賽道－「挑戰賽」，並衝擊總冠軍。