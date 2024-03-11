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排球／極速超跑脫胎換骨！成軍六年勇奪企排第一冠、寫隊史新頁

▲極速超跑女子排球隊成軍六年勇奪企排第一冠！寫下歷史新頁。(圖/極速超跑提供)
▲極速超跑女子排球隊成軍六年勇奪企排第一冠！寫下歷史新頁。(圖/極速超跑提供)

記者廖聿偉/綜合報導

成軍六年勇奪企排第一冠！極速超跑女子排球隊寫下歷史新頁，並在例行賽最後一場結束後，拋下等待六年的紅色彩帶，下一步將力拼年度總冠軍。

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極速超跑成軍六年，年年被看好問鼎總冠軍，卻總在關鍵賽事失常，而今年極速超跑季前進行大補強，除了雙外援重砲主攻手「Carla Santos」與最佳中間快攻手「Aleoscar Blanco」續約、招攬資深賽爾維亞籍教練「Sinisa Reljic」、更是補進了昔日旅外好手神舉女將「楊怡真」、防守鐵衛自由球員「李怡萱」以及國家隊主攻手「劉雙菱」，加上缺席一整年的前中華隊高帥人氣球星主攻手阿非「陳菀婷」傷癒回歸，攻守兩端的戰力得到提升，大幅增加戰力。

本季極速超跑脫胎換骨，上半季與下半季分別拉出一波5連勝及6連勝，以壓倒性7成5的勝率(15勝5負)勇奪隊史首座例行賽冠軍，例行賽第一名將可跳過單淘賽制的「季後賽」，獲得直奔三搶二的「挑戰賽」，對力拼年度總冠軍的超跑利多，將可獲得更多的休息與調整時間。

▲極速超跑女子排球隊成軍六年勇奪企排第一冠！寫下歷史新頁。(圖/極速超跑提供)
▲極速超跑女子排球隊成軍六年勇奪企排第一冠！寫下歷史新頁。(圖/極速超跑提供)
因提前確定例行賽冠軍，上週最後兩場賽事皆不影響排名變動，總教練Reljic考量後續賽事戰力，選擇以賽代訓，讓替補席選手獲得更多上場機會，而選手們也不負期待，即便先發主力不在，仍證明自己可以扛起重要賽事，與對手打出分庭抗禮的精彩表現。

雖然未能拿下最後兩場賽事，繼續推進連勝紀錄，但極速超跑鐵粉等待了6年的例行賽冠軍終於到手，為了讓球迷能與場上選手一同享受得來不易的成就，超跑團隊仍選擇拋下了等待已久的紅色彩帶，除了答謝球迷長年的支持，也同時為例行賽劃下完美的句點。

回顧超跑歷史，很巧的，極速超跑創隊的第一場賽事即是從「屏東縣立體育館」出發，原定最後一週例行賽比賽場館為「基隆市立體育館」，因場地臨時異動，因緣際會下再次回到「最初的起點」，就好像賽車比賽「衝過起點，迎來終點」，雖然例行賽已達終點，但極速超跑將全力備戰下一個賽道－「挑戰賽」，並衝擊總冠軍。


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