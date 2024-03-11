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挨批「燕子不動產」賣地炒房　中市府：抵費地興辦社宅成本相對高

▲盧秀燕2月主持西屯中央公園好宅動土典禮。（圖／台中市政府提供，2024.03.11）
▲盧秀燕2月主持西屯中央公園好宅動土典禮。（圖／台中市政府提供，2024.03.11）

記者顏幸如／台中報導

民進黨中央今天舉行選後首場記者會，批評台中市長盧秀燕化身「燕子不動產」，不斷出售可以作為社會住宅的用地，成為推升房價的幫兇。台中市政府則以新聞稿駁斥，強調市府為配合社宅需求，已將第14重劃區的機關用地變更為社宅用地，台中市社宅戶數也超過中央的規劃；且若以重劃抵費地興辦社宅，興辦成本相對較高。

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民進黨發言人吳崢今（11）日在記者會指出，近期台中市政府不斷標售抵費地，盧秀燕上任以來標售總值504億元土地，3月初又標售底價超過200億的百餘筆土地，合計已標售高達724億元土地，相對林佳龍市長時期只標售75億多，相差近10倍，敗家產速度超越林佳龍及胡志強兩任市長所標售的土地金額，且始終不採納外界建言，持續標售土地及聯開宅，恐扼殺推動居住正義的大好機會。

台中市住宅處下午以新聞稿說明，強調市地重劃為具財務自償性的整體開發方式，依規定應該辦理標售，處分收入依規定優先抵付開發總費用、償還土地開發成本。如果將整體開發區內的分回配餘地，用以興辦社會住宅，依規定市府須編列預算取得土地，以償還整體開發費用，整體興辦成本相對較高。

▲台中市政府表示，興建的社宅已遠高於中央訂的戶數，圖為一年前完工的南屯建功宅。（圖／台中市政府提供，2024.03.11）
▲台中市政府表示，興建的社宅已遠高於中央訂的戶數，圖為一年前完工的南屯建功宅。（圖／台中市政府提供，2024.03.11）
住宅處指出，為了社會住宅財務平衡、永續經營，台中市興辦社宅基地選擇順序，以「無償取得」的國有、市有土地優先興辦，其次為「可租用土地」，例如國防部、國營事業土地等，最後才是「有償取得」的土地。

住宅處並舉例，市府近期將第14重劃區中的機關用地，以有償專案讓售方式變更為社宅用地，經中央和地方都委會審議通過，今年2月26日公告發佈實施，但市府仍須編列價購土地預算3億餘元取得該處土地，併納入開發成本。該案預計興建840戶，工程經費51億餘。

住宅處說明，有關市長盧秀燕賣地、賣房、放生社宅的指控並不正確。依行政院《社會住宅興辦計畫》，台中市境內興辦目標為14,000戶，中央及市府各7,000戶。目前市府已完工及興建中6,104戶，加上已發包待開工基地2處1,266戶，已達7,370戶；今年將開工7處基地，興辦戶數可望達到10,189戶。市府興辦進度超前中央所訂定的目標，後續仍將持續盤點適宜土地、滾動檢討興辦戶數，照顧更多青年、弱勢家庭安居台中。

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