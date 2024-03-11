挨批「燕子不動產」賣地炒房　中市府：抵費地興辦社宅成本相對高

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台中市住宅處下午以新聞稿說明，強調市地重劃為具財務自償性的整體開發方式，依規定應該辦理標售，處分收入依規定優先抵付開發總費用、償還土地開發成本。如果將整體開發區內的分回配餘地，用以興辦社會住宅，依規定市府須編列預算取得土地，以償還整體開發費用，整體興辦成本相對較高。
住宅處指出，為了社會住宅財務平衡、永續經營，台中市興辦社宅基地選擇順序，以「無償取得」的國有、市有土地優先興辦，其次為「可租用土地」，例如國防部、國營事業土地等，最後才是「有償取得」的土地。
住宅處並舉例，市府近期將第14重劃區中的機關用地，以有償專案讓售方式變更為社宅用地，經中央和地方都委會審議通過，今年2月26日公告發佈實施，但市府仍須編列價購土地預算3億餘元取得該處土地，併納入開發成本。該案預計興建840戶，工程經費51億餘。
住宅處說明，有關市長盧秀燕賣地、賣房、放生社宅的指控並不正確。依行政院《社會住宅興辦計畫》，台中市境內興辦目標為14,000戶，中央及市府各7,000戶。目前市府已完工及興建中6,104戶，加上已發包待開工基地2處1,266戶，已達7,370戶；今年將開工7處基地，興辦戶數可望達到10,189戶。市府興辦進度超前中央所訂定的目標，後續仍將持續盤點適宜土地、滾動檢討興辦戶數，照顧更多青年、弱勢家庭安居台中。