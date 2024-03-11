李多慧回不去樂天！小龍女經紀人突飛韓國碰面 望與林襄再續前緣
南韓啦啦隊女神李多慧，近期在台灣動向似乎有譜，外傳即將離開樂天女孩，加盟味全龍啦啦隊「小龍女」的消息也不斷傳出。但在今（11）日，小龍女經紀人莉奈突然現身韓國與李多慧合體見面，而且兩人有說有笑，與傳聞不謀而合，意外引發粉絲高度關注。稍早，莉奈本人也親自在IG上證實，這趟行程就是要去找李多慧。
記者詹鎰睿／綜合報導
據《中天新聞網》報導，今日有民眾意外在韓國街頭捕捉到莉奈與李多慧合體，只見兩人有說有笑，互動非常親密與熱絡。事實上，目前正值中職啦啦隊簽約階段，各大球團還在陸續補強中，特別是去年颳起旋風的李多慧，詢問度超高，除了台灣，就連韓國媒體都在密切關注未來動向。
另據《NOWnews今日新聞》先前報導，由於莉奈日前曾在IG上分享與李多慧的翻譯人員吃飯聚餐一事，但莉奈在8日時受訪回應，彼此是朋友的朋友介紹認識，事後才知道對方原來是李多慧的翻譯，強調自己並未追問李多慧的動向。
此外，味全龍領隊丁仲緯也說，對於未來是否延攬外籍啦啦隊成員，他確實收到很多球迷的不同建議，一切還在評估中，球隊今年會持續努力去滿足球迷需求。怎料，作為啦啦隊小龍女經紀人的莉奈，卻無預警飛到韓國與李多慧相談甚歡，再加上網路不斷傳聞李多慧在IG粉絲社團上親口表示，要去「Dragon！」再度掀起大家關注。
對此，《NOWnews今日新聞》也傳訊關心莉奈本人，但在截稿前訊息未讀未回。不過莉奈稍早已經在IG上證實，她這次的行程就是要去找李多慧，還賣起關子要大家猜唇語，讓球迷越來越期待。
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