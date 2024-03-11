大同18萬股東看過來！要發股利啦　北市大安懷生段啟動資產活化　

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大同公司自2001年起，就未發放股利，在新經營團隊重新整合集團資源，已逐漸弭平累積虧損，且集中發展趨勢產業有成，已經連續十個季度展現獲利的綜效。2023年的營收年增近47%，超過500億元的成績單更創下近期的新高，今日董事會決議通過2023年財務報告書，全年每股獲利達1.13元。
展望未來，在政策加持下的台電5654億元強韌電網基礎建設專案，大同公司重電事業訂單滿載，累計在手訂單超過200億元，為國家重要建設的一員。公司為求永續發展，積極規劃海外市場，美國的1.2兆美元基建需求，更是大同公司首要目標，絕不會缺席。
而東南亞國家的太陽能光電及儲能需求強勁，也在公司的大戰略佈局之中，其中又以印尼新首都建設為首要重點，日前大同公司是印尼主管機關此次唯一邀請參加新首都投資建設說明大會的台灣公司，大同將結合集團資源，並充分發揮其重電及新能源的專業實力，積極參與印尼各項重大建設。
董事長王光祥強調，大同新團隊謹記儘早發放股利回饋股東，由於股東們的一路堅定支持，才能成就大同一個世紀的事業。2024年策略性活化閒置資產以早日彌補虧損，再加上本業日益增進的獲利成果，就可發放股利給18萬名股東，這其中包括我們很多的員工，以此終結23年來股東對發放股利的殷殷期盼。
回顧去（2023）年6月中，大同召開股東常會時，董事長王光祥強調，將擴大深耕新能源商機，提供「淨零管理」及「智慧節能能源整合服務」，透過資產活化、引進策略投資人，創造獲利，力拚2024年配發股利。