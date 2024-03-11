中信兄弟「亞洲選球王」周思齊宣布正式引退！3月15日舉行記者會

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而後也在2013年初入選WBC世界棒球經典賽中華隊。其中，在面對日本的比賽，與日本隊王牌投手田中將大的對決中，擊出關鍵超前安打，燃起中華隊的贏球希望，並在賽事結束後，獲得「亞洲選球王」的封號。近年來，周思齊逐漸轉以球隊老大哥的身份，傳承經驗給年輕選手，但仍能在關鍵時刻，挺身而出帶領團隊面對挑戰，個人也在2020年創下最年長達成單季22支全壘打的紀錄，並幫助球隊在2021及2022年拿下二連霸。
不僅在場上發光發熱，周思齊近年來更是集結眾多球星影響力，關懷基層棒球教育，積極參與相關棒球文化與傳承議題．在2018至2021年間，也肩負起球員工會理事長的重任，為台灣的職業棒球環境盡一份心力。
今年春訓周思齊即在球鞋上寫下「The Last Together」、「The Last Dance」，象徵今年球季是周思齊職棒生涯的最後一年，周思齊邀請這20年陪伴他的老朋友們最後一年陪他一起最後一齊，為20年職棒生涯畫下完美的結尾。中信兄弟球團尊重周思齊的選擇與生涯規劃，有關於周思齊卸下戰袍的下一步，由於目前周思齊仍專注備戰新球季的到來，中信兄弟球團將在球季結束後，與周思齊做進一步的討論，等待討論明確後再一併對外公布。
周思齊小檔案：
綽號：周董、亞洲選球王、中職劉德華
出生年月日：1981年10月26日（42歲）
打擊習慣：左投左打
學經歷：花蓮縣光復國小、花蓮縣光復國中、高雄縣高苑工商、輔仁大學、誠泰Cobras、米迪亞暴龍、兄弟象、中信兄弟至今
生涯成就：
中華職棒年度總冠軍：2010、2021、2022
中華職棒最佳十人獎（外野手）：2008、2009、2012
中華職棒最佳十人獎（指定打擊）：2020
中華職棒年度最有價值球員獎：2012
中華職棒單月MVP：2012/04、2012/06、2012/08、2012/09、2013/06、2020/09
中華職棒銀棒獎：2012
中華職棒明星賽：2008～2019、2023
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