俄羅斯本週也要選總統！民眾看電視只見蒲亭　料將無痛連任再6年

我是廣告 請繼續往下閱讀
《美聯社》報導提到，當年蒲亭當選時曾向民眾承諾，會堅定保障媒體自由、言論自由，但在實際掌握大權後，蒲亭便開始以媒體國營化、對獨立媒體、記者及背後出資者進行打壓等手段，排除反對派聲音；自入侵烏克蘭後，俄羅斯國會更通過立法將任何異議言論列為罪行，「散播虛假訊息」更能判刑15年，導致最後的言論自由名存實亡。
報導稱，俄羅斯民眾在電視上看到的幾乎只剩下軍隊在前線的戰報，以及對蒲亭的稱頌，一項民調指出有1/5的受訪民眾根本沒聽說過反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）猝死的消息，只有半數受訪者稱「大概知道模糊消息」，而最讓俄羅斯民眾印象深刻的新聞則是俄軍拿下烏克蘭東部城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）一事。
華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）主任葛林（Sam Greene）則對此表示，克宮控制媒體的最終目的是排除所有反對意見，直到成功讓人民處於「懶惰和聽話狀態」。
與此同時，今年俄羅斯總統大選除了蒲亭以外的候選人全經過克里姆林宮「審核認可」，真正提出停戰政見的反對派政治人物納德茲丁（Boris Nadezhdin）則遭俄羅斯中選會以「連署書有瑕疵」為由拒絕登記。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則曾對蒲亭獲得一面倒支持的局勢表示，「蒲亭目前沒有任何競爭對手，也不會有，現實層面來看沒有人是他的對手」，克里姆林宮也在聲明表示，大選結果顯示「國內同胞對蒲亭及進攻烏克蘭的團結支持」。