奧斯卡／約翰希南「全裸上台頒獎」好狂！只拿信封遮重要部位

丟丟妹被追撞「男友遭圍毆攻擊」！本人直播全說了：一切莫名其妙

▲「丟丟妹」李明珊與男友Tommy（右圖右）日前開車遭到追撞，還被對方當街圍毆攻擊，對此，李明珊也親自在直播上還原一切，直呼：「一切都很莫名其妙！」（圖／翻攝樓頂揪樓下FB、穩達娛樂行銷提供）
▲「丟丟妹」李明珊與男友Tommy（右圖右）日前開車遭到追撞，還被對方當街圍毆攻擊，對此，李明珊也親自在直播上還原一切，直呼：「一切都很莫名其妙！」（圖／翻攝樓頂揪樓下FB、穩達娛樂行銷提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

臉書「直播天后」李明珊（丟丟妹）8日下午與男友開車行經台中市區時，遭到一輛自小客車追撞，怎料後續卻遭到對方噴辣椒水、持球棒攻擊，引發社會關注。事隔3天後，李明珊今（11）日晚間也開啟直播報平安，不斷在說明過程中表示，「一切都很莫名其妙！」並謝謝大家關心，一切交由警方處理就好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在直播中，李明珊依舊頂著活潑又開朗的性格與大家報平安，她解釋當天下午2點多，她和男友開車在家裡附近的一個路口轉彎處等紅燈，結果一轉綠燈要起步，就被後方一台車追撞，「原本都還好好的喔！」包含下車關心查看、報警、溝通等過程，雙方都是非常和平的。

▲「丟丟妹」李明珊與男友Tommy（右圖右）日前開車遭到追撞，還被對方當街圍毆攻擊，對此，李明珊也親自在直播上還原一切，直呼：「一切都很莫名其妙！」（圖／翻攝樓頂揪樓下FB）
▲丟丟妹在直播中報平安，也不斷以錯愕地語氣表示，「莫名其妙！」不解對方為何突然攻擊。（圖／翻攝樓頂揪樓下FB）
「想不到在好好講的情況下，對方突然噴辣椒水！」李明珊以錯愕又傻眼的語氣形容整件事情「超級無敵莫名其妙」，實在不解對方為何會動手打人。最後李明珊再次強調，她很平安也很健康，也希望大家不要多做猜測，一切交給警方調查。

至於男友Tommy的傷勢如何？李明珊心疼表示，「他是最可憐的！」不僅全身多處瘀青，被辣椒水噴到的部位也腫了起來，目前正在休養中，直呼：「希望今年不要再有鳥事發生！」直播人數也一度衝到1.7萬人在線觀看，紛紛留言加油打氣。至於涉嫌毆打李明珊男友的3名罪嫌，也已經在事發當天被逮，全案依妨害秩序等罪移送台中地檢署偵辦。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
▲8日下午，丟丟妹與男友Tommy，疑遭後車故意追撞發生行車糾紛，楊姓男子等3人被警方依法送辦，1人交保、2人收押禁見。（圖／翻攝畫面）
▲毆打丟丟妹男友的3名罪嫌，均被警方依法送辦，其中1人交保、另2人收押禁見。（圖／翻攝畫面）

丟丟妹李明珊直播又燙傷！「一大攤熱油」濺出毀容了：人生好坎坷

丟丟妹李明珊2度燙傷賣命直播！不怕新公司月燒千萬　灑2個月年終

疑假車禍伺機毆人！丟丟妹男友遭攻擊案情不單純　2惡煞收押禁見

疑故意追撞！台中3煞痛毆丟丟妹男友　駕駛10萬交保、2嫌遭聲押

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞