丟丟妹被追撞「男友遭圍毆攻擊」！本人直播全說了：一切莫名其妙
臉書「直播天后」李明珊（丟丟妹）8日下午與男友開車行經台中市區時，遭到一輛自小客車追撞，怎料後續卻遭到對方噴辣椒水、持球棒攻擊，引發社會關注。事隔3天後，李明珊今（11）日晚間也開啟直播報平安，不斷在說明過程中表示，「一切都很莫名其妙！」並謝謝大家關心，一切交由警方處理就好。
記者詹鎰睿／綜合報導
在直播中，李明珊依舊頂著活潑又開朗的性格與大家報平安，她解釋當天下午2點多，她和男友開車在家裡附近的一個路口轉彎處等紅燈，結果一轉綠燈要起步，就被後方一台車追撞，「原本都還好好的喔！」包含下車關心查看、報警、溝通等過程，雙方都是非常和平的。
「想不到在好好講的情況下，對方突然噴辣椒水！」李明珊以錯愕又傻眼的語氣形容整件事情「超級無敵莫名其妙」，實在不解對方為何會動手打人。最後李明珊再次強調，她很平安也很健康，也希望大家不要多做猜測，一切交給警方調查。
至於男友Tommy的傷勢如何？李明珊心疼表示，「他是最可憐的！」不僅全身多處瘀青，被辣椒水噴到的部位也腫了起來，目前正在休養中，直呼：「希望今年不要再有鳥事發生！」直播人數也一度衝到1.7萬人在線觀看，紛紛留言加油打氣。至於涉嫌毆打李明珊男友的3名罪嫌，也已經在事發當天被逮，全案依妨害秩序等罪移送台中地檢署偵辦。
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