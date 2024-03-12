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獨家／KAT-TUN龜梨和也「4月中」來台灣　宣傳電影《怪物樵夫》

▲傑尼斯男團「KAT-TUN」成員龜梨和也將於4月第2週來台宣傳主演電影《怪物樵夫》。（圖／KAT-TUN X）
▲傑尼斯男團「KAT-TUN」成員龜梨和也將於4月第2週來台宣傳主演電影《怪物樵夫》。（圖／KAT-TUN X）

記者陳雅蘭／台北報導

日本電影《怪物樵夫》由三池崇史執導，傑尼斯男團「KAT-TUN」成員龜梨和也主演，菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太、中村獅童、澀川清彥等人共演，該片將於4月19日在台上映，《NOWnews今日新聞》掌握獨家消息，龜梨和也確定4月中會來台宣傳作品，粉絲趕緊向公司提早請假，把握見男神一面的機會。

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▲《怪物樵夫》
▲《怪物樵夫》由龜梨和也主演，菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太、中村獅童、澀川清彥等人共演，4月19日在台上映。（圖／翻攝網銀國際影視FB）
《怪物樵夫》曾於龜梨和也2月23日38歲生日當天，在長春國賓舉辦「生日特別場」放映，當時就傳出龜梨和也有望來台，經記者調查證實，他非常希望能跟台灣影迷面對面，確定4月訪台宣傳電影，據悉，《怪物樵夫》發行商正積極與日方協調龜梨和也來台的行程中。

《怪物樵夫》由「網銀國際影視」發行，故事講述一名戴著怪物面具、專用斧頭奪去他人大腦的連續殺人犯現蹤，他目標鎖定律師二宮彰（龜梨和也 飾），豈料二宮彰竟是一名比凶手更加冷血無情的精神病患。警局犯罪心理分析師戶城嵐子（菜菜緒 飾）、因父親離奇死亡而情緒低落的二宮未婚妻荷見映美（吉岡里帆 飾），以及二宮的精神科醫師杉谷九朗（染谷將太 飾），還有曾被懷疑參與凶殺案的劍持（中村獅童 飾）等各路人馬，他們的各懷鬼胎，讓整起事件調查變得愈加複雜。面具殺人犯為何要奪走他人腦袋？二宮又為何成為他的目標？大家必須解開事件謎團，揭開凶手的真實身分，否則將面臨生死考驗。

▲上田龍也（左起）、龜梨和也、中丸雄一。（圖／KAT-TUN X）
▲「KAT-TUN」目前成員僅剩上田龍也（左起）、龜梨和也、中丸雄一等3人。（圖／KAT-TUN X）
龜梨和也12歲時遭親戚的姊姊擅自報名徵選，他在不知情的情況下被帶到試鏡會場，成功獲得評審青睞，加入傑尼斯事務所（現名為：SMILE-UP.）成為練習生，13歲首度於電視劇《3年B組金八先生》亮相。2001年15歲的他，與赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也、中丸雄一組成男團「KAT-TUN」，團體2006年正式出道即風靡全日本，但赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，KAT-TUN目前為3人體制。

除了唱歌跳舞與演戲，龜梨和也也當過體育節目主播、廣播節目主持人，亦出過寫真集，是全方位的日本藝人。KAT-TUN曾於2002年來台出席「瀧與翼」演唱會，2010年8月在小巨蛋開唱，2018年也來過台北出外景；這趟是龜梨和也四度訪台，也是第一次以個人名義來台灣。


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