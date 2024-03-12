獨家／KAT-TUN龜梨和也「4月中」來台灣　宣傳電影《怪物樵夫》

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《怪物樵夫》由「網銀國際影視」發行，故事講述一名戴著怪物面具、專用斧頭奪去他人大腦的連續殺人犯現蹤，他目標鎖定律師二宮彰（龜梨和也 飾），豈料二宮彰竟是一名比凶手更加冷血無情的精神病患。警局犯罪心理分析師戶城嵐子（菜菜緒 飾）、因父親離奇死亡而情緒低落的二宮未婚妻荷見映美（吉岡里帆 飾），以及二宮的精神科醫師杉谷九朗（染谷將太 飾），還有曾被懷疑參與凶殺案的劍持（中村獅童 飾）等各路人馬，他們的各懷鬼胎，讓整起事件調查變得愈加複雜。面具殺人犯為何要奪走他人腦袋？二宮又為何成為他的目標？大家必須解開事件謎團，揭開凶手的真實身分，否則將面臨生死考驗。
龜梨和也12歲時遭親戚的姊姊擅自報名徵選，他在不知情的情況下被帶到試鏡會場，成功獲得評審青睞，加入傑尼斯事務所（現名為：SMILE-UP.）成為練習生，13歲首度於電視劇《3年B組金八先生》亮相。2001年15歲的他，與赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也、中丸雄一組成男團「KAT-TUN」，團體2006年正式出道即風靡全日本，但赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，KAT-TUN目前為3人體制。
除了唱歌跳舞與演戲，龜梨和也也當過體育節目主播、廣播節目主持人，亦出過寫真集，是全方位的日本藝人。KAT-TUN曾於2002年來台出席「瀧與翼」演唱會，2010年8月在小巨蛋開唱，2018年也來過台北出外景；這趟是龜梨和也四度訪台，也是第一次以個人名義來台灣。
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