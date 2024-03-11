貓咪自學人類語言！「按鈕使喚主人」成精 牠狂對答：都要聽朕的
這隻貓咪根本成精了！中國大陸一位貓奴，日前培養貓咪福福使用「寵物交流」按鈕，只要牠按下相對按鈕，飼主就展示出對應的動作。沒想到經過一段時間練習後，福福真的精通按鈕對話，自學人類語言成功，甚至還會用「按鈕使喚主人」，成精日常也吸引大批粉絲圍觀。
記者潘毅／綜合報導
中國大陸一位飼主養了貓咪「福福」，後來飼主在網路上看到了寵物交流按鈕，有好幾種日常常用的語音，讓貓咪、狗狗用手掌壓下，來與飼主對話，而寵物看到人類的應對後，也會逐間知道每個按鈕所代表的意義。
一般來說，貓貓、狗狗們能搞懂吃飯的按鈕是哪一個，就已經相當不容易了，但沒想到福福天資聰穎，除了吃飯、吃零食按鈕之外，還能善用出去玩、噪音（嫌主人吵）等按鈕，常常用這個鍵盤遙控兩位奴才，想要討摸時會狂按「摸摸」按鈕、被抱太久掙脫時，還會跑去按下「結束」的按鈕表達不滿。
福福成精的可愛模樣，也讓牠成為寵物明星，在抖音上擁有79萬多追蹤粉絲。許多人看完福福與主人的日常片段後，也紛紛笑稱「很好，福福把主人訓練得很好」、「福福真的好聰明阿，按的鈕都是對應當下情況耶」、「這隻貓咪成精了」、「這隻貓咪可以去上小學了」。