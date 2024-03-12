直擊／三上悠亞公開乳癌篩檢結果 「穿不走光睡衣」現身信義區
日本前「暗黑天后」三上悠亞引退AV界後，各式代言與站台活動接不斷，她今（12）日為了內衣品牌來台，變身「夢幻蜜桃女神」現身位於信義區店面的記者會，三上悠亞穿上堪稱「不走光」的睡衣亮相，好身材展露無遺。場上她透露做了人生第一次的乳癌篩檢，以及未來工作動向，但對於日前傳出參戰《一路向西2 東京AV攻略》則三緘其口，不方便回答。
記者陳雅蘭／台北報導
三上悠亞自爆外出時，內衣褲偶爾會不成套，「雖然一套看起來很漂亮，但我本身不是那麼在意，當然如果要給特定的人看，就會需要穿完整的一套。」問及約會是否會特別搭配一套？她笑說：「如果要去約會，不想讓對方覺得『喔妳有備而來』，所以會刻意穿不一樣，不想讓人誤會。」但她仍建議女生外出時，可以穿一套出門約會。
三上悠亞2009年3月加入女團SKE48，以藝名「鬼頭桃菜」出道；但她在2013年跟前傑尼斯偶像手越祐也傳緋聞被業界封殺，雖然在隔年退團，但她仍抱有星夢，決定以「新鮮猛料」博取大眾關注，2015年宣布改名三上悠亞轉行當AV女優，她一脫成名獲封「暗黑天后」，拍了8年多後，三上悠亞於2023年30歲生日當天引退成人產業，現為YouTuber、經營服飾與賣化妝品。
雖然不拍成人片，但是三上悠亞仍傳出加盟香港製作的三級片《一路向西2 東京AV攻略》演出，將與引退的相澤南，以及波多野結衣、村上悠華等人飆戲。今問及拍攝進度，三上悠亞一問三不知，表示：「其實我本身也還沒搞清楚這一塊內容，但拍電影是第一次嘗試。」記者好奇屆時尺度，三上悠亞回應不清楚腳本內容，對此提問三緘其口。
她在30歲時引退AV界，也透露做了人生第一次的乳癌篩檢，「今年滿30歲，第一次去做了檢查，沒有問題！」也開玩笑表示有機會的話，台灣乳房健檢可以找她擔任大使。
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