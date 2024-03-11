Audi Golf League揮出你的進化之路！「高球甜心」侯羽薔目標奧運

著名汽車品牌Audi台灣奧迪今（11)日正式啟動《Audi Golf League 揮出你的進化之路》年度計畫，預計將舉辦Audi quattro Cup車主盃系列賽、名人菁英盃等賽事，並舉辦親子高球營，以趣味方式帶領孩童學習高球運動，豐富家庭相聚時光。《Audi Golf League 揮出你的進化之路》邀請知名職業高爾夫球星－詹世昌、李玠柏、錢珮芸、侯羽薔擔任品牌大使，其中「高球甜心」侯羽薔也希望2028打進美國洛杉磯奧運，並以此為目標邁進。
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「動能(Performance)」是Audi 的品牌核心價值之一，多年來四環品牌以此精神在全球各地推廣體育活動、支持人才培育，與在地市場連結緊密。1991年起，AUDI AG發起全球性的車主盃高球賽－ Audi quattro Cup，自2009年首次在台舉辦以來吸引眾多Audi Family競賽同樂，台灣代表隊伍更屢次於Audi quattro Cup World Final車主盃世界總決賽斬獲佳績。
觀察到台灣消費者對於高爾夫運動的喜愛，台灣奧迪今日正式啟動《Audi Golf League 揮出你的進化之路》年度計畫，透過多元高球活動持續創造美好顧客體驗，計畫包含：
品牌賽事：持續舉辦Audi quattro Cup車主盃系列賽、名人菁英盃，號召各方好手切磋球技、促進交流。
親子高球營：以趣味方式帶領孩童學習高球運動，豐富家庭相聚時光。
經銷商高爾夫競賽：與全台Audi經銷夥伴合作，為不同區域的高球運動社群帶來更多互動。
展間體驗：計劃於Audi展示中心導入虛擬高爾夫設施，讓每位造訪展示中心的消費者都能體驗揮桿樂趣。
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari) 指出：「高爾夫球是充滿自我挑戰的一項運動，正如同Audi不斷追求進化的品牌精神。台灣擁有許多專業環境與優秀選手，我們希望藉由推動《Audi Golf League 揮出你的進化之路》年度計畫，為所有熱愛高球運動的車主與消費者創造更完整的體驗，同時非常榮幸能邀請四位優秀的職業選手擔任品牌大使，攜手推動在地高爾夫運動發展。」
《Audi Golf League 揮出你的進化之路》邀請知名職業高爾夫球星－詹世昌、李玠柏、錢珮芸、侯羽薔擔任品牌大使，以個人高球生涯的進化旅程，為年度計畫拉開序幕。關於此次合作，品牌大使們表示：「高爾夫本身是一個孤獨的運動，要達到心中理想的狀態必須要放手一搏、持續進步。雖然過程可能會單調乏味，但透過日復一日的努力和不懈精進，終將成為自己所期許的樣子。我們將這股態度融入到此次成為台灣奧迪品牌大使的期望中，讓進化的精神引領我們不斷向前，與Audi一起揮出屬於我們的進化之路。」