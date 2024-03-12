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韓「戀童性侵犯」戴電子腳鐐仍擅離住處　遭檢方求刑一年

▲韓國性侵犯趙斗淳出獄後配戴電子腳鐐，但因與妻子吵架失和擅自離開住所遭檢方求處一年有期徒刑。（圖／翻攝自朝鮮日報）
▲韓國性侵犯趙斗淳出獄後配戴電子腳鐐，但因與妻子吵架失和擅自離開住所遭檢方求處一年有期徒刑。（圖／翻攝自朝鮮日報）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國惡名昭彰的性侵犯趙斗淳刑滿出獄後，於2020年底返回妻子住處並被要求配戴電子腳鐐且禁止過度飲酒，但他在去年底因和妻子發生嚴重口角，竟擅自在夜間離開住處並在警方設置的防盜哨附近徘徊，檢方向法官求處1年徒刑，趙的辯護律師則以坦承犯案、發誓不會再犯，希望法官從輕發落。

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現年72歲的趙斗淳於2008年以極為暴力、兇殘手段性侵害8歲女童入獄，導致女童需要永久掛尿袋生活的後遺症，在2020年刑滿出獄後，韓國民間仍對他抱持強烈不滿，更多次引發撻伐圍剿。根據韓媒《News1》、《韓聯社》報導，監視器管制中心在去年12月接獲警報，得知趙斗淳違反法令無端擅離妻子住處，檢方和安山保護觀察所這才緊急出動官員將其帶回住處。

報導指出，在12月4日晚間9時左右，趙斗淳從京畿道安山市檀園區的住處無端外出，並於社區街道徘徊長達40分鐘，被詢問為何擅自離開時，趙斗淳則坦言是因為與妻子發生嚴重爭吵後才離家出走。

水原地方法院安山分院刑事第5單獨庭今（11）日開庭審理，檢方以違反《電子設備安裝法》罪名要求對趙判處一年有期徒刑，儘管法律規定可以求處罰款，但檢方認為其在沒有收入的情況下還處以罰款，最後可能還是得透過國家支付，因此最後仍選擇了要求法官判有期徒刑。

該案預計於20日進行宣判，趙方辯護律師以坦承犯案、發誓不會再犯為由，要求法官輕判，趙斗淳也在聲明中表示，「從現在開始，我不會走出家門一步」。

趙斗淳自從2020年底出獄後，過著低調的生活幾乎足不出戶，但他與妻子向政府申請補助，每月僅以120萬韓元（約新台幣三萬元）補助過生活，由於當年法規仍不完善，趙斗淳僅被判12年的有期徒刑，而判決結果出爐後韓國社會仍有部分聲浪批評這樣的處置過輕，時至今日對於相關事件和法律條文尚有許多爭議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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