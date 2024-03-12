韓「戀童性侵犯」戴電子腳鐐仍擅離住處　遭檢方求刑一年

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報導指出，在12月4日晚間9時左右，趙斗淳從京畿道安山市檀園區的住處無端外出，並於社區街道徘徊長達40分鐘，被詢問為何擅自離開時，趙斗淳則坦言是因為與妻子發生嚴重爭吵後才離家出走。
水原地方法院安山分院刑事第5單獨庭今（11）日開庭審理，檢方以違反《電子設備安裝法》罪名要求對趙判處一年有期徒刑，儘管法律規定可以求處罰款，但檢方認為其在沒有收入的情況下還處以罰款，最後可能還是得透過國家支付，因此最後仍選擇了要求法官判有期徒刑。
該案預計於20日進行宣判，趙方辯護律師以坦承犯案、發誓不會再犯為由，要求法官輕判，趙斗淳也在聲明中表示，「從現在開始，我不會走出家門一步」。
趙斗淳自從2020年底出獄後，過著低調的生活幾乎足不出戶，但他與妻子向政府申請補助，每月僅以120萬韓元（約新台幣三萬元）補助過生活，由於當年法規仍不完善，趙斗淳僅被判12年的有期徒刑，而判決結果出爐後韓國社會仍有部分聲浪批評這樣的處置過輕，時至今日對於相關事件和法律條文尚有許多爭議。
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