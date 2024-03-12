NBA／真的太像了！勇士球迷神似主帥Kerr　球迷：坐在場邊執教？

運彩情報室／勇士有Paul無Curry進攻效率慘　馬刺斑馬歸隊大利多

▲勇士球星Stephen Curry持續缺陣。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星Stephen Curry持續缺陣。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA勇士前役雙位數不敵馬刺，今(12)日早上兩隊再度碰頭，主客對換，而勇士主將Stephen Curry確定不會上場，本季只要Curry缺陣，勇士的戰績是慘不忍睹的0勝4敗，不過台灣運彩仍看好勇士能復仇成功，開出勇士讓5.5分的盤口，不讓分盤賠率僅1.36，遠低於地主馬刺的2.40。

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勇士在二月份表現亮眼，拿下11勝是全聯盟最多，二月份勝率僅次於東區龍頭塞爾提克，同時勇士團隊進攻效率值排在聯盟第7，團隊防守效率值更是高居在聯盟第5。

此外，這段期間勇士在客場，也能夠打出優異的成績，2月份客場戰績為8勝1敗，成績相當亮眼。不過隨著Curry受傷後，一切的形勢變得非常險峻，前一場Klay Thompson攻下27分，但馬刺仍以雙位數之差不敵馬刺。


分析師：馬刺狀元歸隊　防守效率值大幅上升

根據中華民國運動彩券發展協會分析師《Vegas台灣人》解析指出，「馬刺新秀狀元Wembanyama將在這場比賽歸隊先發，馬刺Wembanyama的防守效率值是慘澹地124.2，反之Wembanyama坐鎮則達114，來回之間差距高達10.2分。」

▲Victor Wembanyama本場將歸隊，防守效率大幅提升。（圖／美聯社／達志影像）
▲Victor Wembanyama本場將歸隊，防守效率大幅提升。（圖／美聯社／達志影像）

另外，《Vegas台灣人》也提及，馬刺得分後衛Vassell也將歸隊，他是被低估的戰力之一，他三分球命中率有全隊第一的37.7%，且出手率更是全隊第一的6.6次，另外，Vassell在主場防守效率值114，比前一場先發的Branham好超過5分。

▲勇士隊本季在場上有Paul無Curry的時候，進攻效率值只有112.8．屬於聯盟後段班。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士隊本季在場上有Paul無Curry的時候，進攻效率值只有112.8．屬於聯盟後段班。（圖／美聯社／達志影像）
有Paul無Curry　勇士進攻效率慘跌

《Vegas台灣人》進一步分析，勇士少了Curry，影響最大的鋒線球員就是Kuminga與Wiggins，他們無法找到切入的空間獲取輕鬆的得分機會，這也是為什麼主帥Kerr會把Chris Paul調上先發。但不幸地是勇士隊本季在場上有Paul無Curry的時候，【進攻效率值只有112.8】．屬於聯盟後段班，綜合以上的情況，勇士將出現得分問題，因此，看好馬刺能順利過盤，另外，大小分盤開出115.5分，小分也較有優勢。

不過根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，仍有高達86%的彩迷看好勇士會獲勝，普遍還是不看好馬刺。

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