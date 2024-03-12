運彩情報室／勇士有Paul無Curry進攻效率慘　馬刺斑馬歸隊大利多

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此外，這段期間勇士在客場，也能夠打出優異的成績，2月份客場戰績為8勝1敗，成績相當亮眼。不過隨著Curry受傷後，一切的形勢變得非常險峻，前一場Klay Thompson攻下27分，但馬刺仍以雙位數之差不敵馬刺。
分析師：馬刺狀元歸隊 防守效率值大幅上升
根據中華民國運動彩券發展協會分析師《Vegas台灣人》解析指出，「馬刺新秀狀元Wembanyama將在這場比賽歸隊先發，馬刺Wembanyama的防守效率值是慘澹地124.2，反之Wembanyama坐鎮則達114，來回之間差距高達10.2分。」
另外，《Vegas台灣人》也提及，馬刺得分後衛Vassell也將歸隊，他是被低估的戰力之一，他三分球命中率有全隊第一的37.7%，且出手率更是全隊第一的6.6次，另外，Vassell在主場防守效率值114，比前一場先發的Branham好超過5分。
有Paul無Curry 勇士進攻效率慘跌
《Vegas台灣人》進一步分析，勇士少了Curry，影響最大的鋒線球員就是Kuminga與Wiggins，他們無法找到切入的空間獲取輕鬆的得分機會，這也是為什麼主帥Kerr會把Chris Paul調上先發。但不幸地是勇士隊本季在場上有Paul無Curry的時候，【進攻效率值只有112.8】．屬於聯盟後段班，綜合以上的情況，勇士將出現得分問題，因此，看好馬刺能順利過盤，另外，大小分盤開出115.5分，小分也較有優勢。
不過根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，仍有高達86%的彩迷看好勇士會獲勝，普遍還是不看好馬刺。