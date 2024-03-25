MLB開季分析／洋基補強Soto很威猛！金鶯最被看好美東火藥庫奪冠

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巴爾的摩金鶯
金鶯隊當然會被注意到，去年超過百勝的金鶯隊，已經是不一樣的球隊，僅次於亞特蘭大勇士隊（104 場）。隨著大部分年輕核心球員的回歸，以及 2021年賽揚獎得主Corbin Burnes在休賽期的加入，金鶯隊看起來還是很有實力。此外，若迎來2023國聯賽揚獎強投Blake Snell 加盟，勢必將讓金鶯隊連霸之路更輕鬆。
紐約洋基隊：
條紋軍團，今年休賽季補強，可說是大有斬獲，從教士隊拿到外野重砲Soto不說，從芝加哥小熊找來Marcus Stroman這位先發投手，再從道奇隊找來中繼投手Caleb Ferguson、Victor González，但投手傷兵不少，這也讓洋基隊有點為難之處。
但以洋基打線來看，依舊是星光十足，隊長「法官」Aaron Judge有機會創造50轟的球季，加上「怪力男」Giancarlo Stanton展現出想要留在紐約打球的決心，外野重砲Juan Soto加入後，豪華打線依舊很有爭冠實力。
值得注意的是，洋基隊先發王牌Gerrit Cole有手肘不適的感覺，這也會引發球迷聯想，畢竟距離開季已經不遠處，這時候受傷，讓洋基隊投手群很擔憂。
多倫多藍鳥：
多倫多藍鳥在過去兩個賽季中以外卡身份進入季後賽，但自2015 年以來就沒有贏得過美聯東區的冠軍。藍鳥隊進季後賽不會是很難的事情，但藍鳥隊必須要接受，除了先發輪值穩固之外，全隊打擊陣容需要更強大的實力。
對於擁有Bo Bichette和Vladimir Guerrero Jr. 這兩位超級巨星，卻沒辦法拿到分區冠軍，藍鳥隊缺少的應該算是長打實力，尤其在美東，光芒、洋基等球隊打擊都很強勢，還有近年來在得分效率跟投手陣容不錯的金鶯隊，藍鳥隊相對來說較弱勢。
投手陣容來看，先發投手的狀況算不錯，王牌Kevin Gausman 連續2年12勝以上表現，加上Chris Bassitt來到藍鳥後大爆發，單季16勝，以及Jose Berrios、菊池雄星都有單季10勝以上演出，只要維持住，不會有太多問題。
坦帕灣光芒：
坦帕灣隊 2023 年在美聯東區排名第二，並在過去四個賽季中的兩個賽季贏得了分區冠軍。無論球員如何，光芒隊總是能找到成功的方法，而且他們是美國職棒大聯盟中薪水最低的球隊之一。
主帥Kevin Cash 運籌帷幄，加上根據《FanGraphs》的數據，光芒隊預計本賽季將贏得 86 場比賽，僅比洋基少三場。因此，光芒隊有機會以外卡方式進入季後賽機會仍很高，台灣好手張育成的表現，或是他在小聯盟表現突出，就有機會讓光芒隊更有競爭力。
波士頓紅襪：
紅襪隊自休賽季以來就秉持「不花大錢」的原則，不但自由市場很保守，還特別跟年輕投手Brayan Bello續約，因為他看起來是「神之右手」年輕版，就像Pedro Martinez一樣猛。
儘管紅襪隊在一些位子上都有球員在，Rafael Devers、Jarren Duran、Connor Wong等，但沒有特別一定誰會是最後名單中選擇，Ceddanne Rafaela這位新秀可以鎮守外野，也被看好潛力，紅襪隊防守看似有增加不少，但能否在美東戰火下生存，也要看投手戰力。
牛棚部分增加了Craig Breslow，但並未讓先發陣容更完整，投手群方面Kenley Jansen依舊是終結者，但就看Garrett Whitlock、Nick Pivetta等投手群，能否有壓制力，甚至讓先發輪值更有競爭力。
總結：
金鶯隊今年在美東看起來還是最猛，從熱身賽來看，也是領先各隊，洋基隊先發投手不足，就看季中的發揮，另外紅襪隊、光芒隊、藍鳥都有機會，可是沒有球隊有把握，美東形成大混戰的機會還是較高，除非洋基隊修好先發不足的狀況，不然美東應該還是金鶯稱王。
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