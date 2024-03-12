川普二度問鼎總統 ！CNN：中國會擔心　但也看到台灣等問題的機會

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目前尚不清楚川普是否真會採取嚴厲的對中措施，也有分析指出，這同樣會對美國經濟和就業產生巨大影響，特別是北京可能會實施報復，而中國政府不排除已在考慮應急計畫。
然而，對川普的擔心，並不意味著中國就會歡迎拜登勝選，報導認為，拜登上任後讓中國相當失望，因為他基本保留了川普時代的關稅， 然後又增加了一系列旨在阻止美國高科技和資金流入中國的政策，嚴重影響了中國的半導體發展，迫使中國更著重於相關產業的自力更生。此外，拜登政府精心部署美國在亞洲各地的聯盟，包含日韓、AUKUS等，都讓北京越來越警惕。
也因此，川普的重新上台，讓中國在危機中也看到一絲轉機，因為在川普主張「美國優先」（America First）的立場下，美國脫離與夥伴的關係，可能減輕中國的壓力，並為北京當局的全球野心帶來重大機會，畢竟講求「單邊主義」的川普，對維持美國領導全球秩序的興趣不大，而中國一直努力想取而代之。
除了對北約的批評之外，川普也不滿美國與日本、韓國的國防條約，甚至威脅要撤出駐紮在這些盟國的美軍，而美國在亞洲盟友關係的削弱，將會對中國有利，包括台灣議題。川普可能不會想再讓美國捲入代價高昂的戰爭，這引起了部分觀察人士的擔憂，擔心北京會因此認為，華府並不真正關心台灣的命運。
香港大學「當代中國與世界研究中心」學者黃裕舜表示，中國的外交事務官員，很可能已被要求，針對川普或拜登勝選進行「沙盤推演和實證分析」，不論誰勝選都將對北京構成不同的風險，再進一步推敲哪個政府會如何影響中國掌控台灣的核心目標，以及中國擴張全球勢力、穩定和強化已受重創經濟的努力：「第一要務是確保中國不受外國國安和軍事干擾，並確保中國的財政和經濟安全無虞。」