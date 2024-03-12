慎防台海議題中途「爆炸」！CNN：台灣從全球最危險變得更危險

川普二度問鼎總統 ！CNN：中國會擔心　但也看到台灣等問題的機會

▲美國前總統川普與現任總統拜登，將再度爭奪下屆白宮寶座的情勢，已逐漸明朗。資料照合成。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普與現任總統拜登，將再度爭奪下屆白宮寶座的情勢，已逐漸明朗。資料照合成。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）將與現任總統拜登（Joe Biden），再度對決並爭奪下屆白宮寶座的態勢，已日漸明朗，不過隨著川普「回鍋」的可能性增加，許多國際社會正面臨的危機，不確定性也因此增加。有分析指出，這位曾透過高額貿易關稅，重塑美中關係的前總統若再度當選，恐提升美中脫鉤程度，讓中國經濟更受衝擊，但也不排除顛覆當前，美國與盟友團結以對抗中俄威脅的地緣平衡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》專文，中國經濟正在經歷「極其糟糕的時期」，面臨消費者需求疲軟、青年失業率高漲、房地產災難等一系列問題。上海外交政策分析師沈丁立認為，如果川普真的回歸，中國一定會感到害怕，畢竟若沒有足夠的出口、就業、收入用於國內消費，將面臨更多的社會挑戰；上海中歐國際工商學院經濟學教授拉馬薩米（Bala Ramasamy）也表示，如果「川普2.0」以非常強力的方式進行脫鉤，對中國的影響將是非常嚴重的。

目前尚不清楚川普是否真會採取嚴厲的對中措施，也有分析指出，這同樣會對美國經濟和就業產生巨大影響，特別是北京可能會實施報復，而中國政府不排除已在考慮應急計畫。

然而，對川普的擔心，並不意味著中國就會歡迎拜登勝選，報導認為，拜登上任後讓中國相當失望，因為他基本保留了川普時代的關稅， 然後又增加了一系列旨在阻止美國高科技和資金流入中國的政策，嚴重影響了中國的半導體發展，迫使中國更著重於相關產業的自力更生。此外，拜登政府精心部署美國在亞洲各地的聯盟，包含日韓、AUKUS等，都讓北京越來越警惕。

也因此，川普的重新上台，讓中國在危機中也看到一絲轉機，因為在川普主張「美國優先」（America First）的立場下，美國脫離與夥伴的關係，可能減輕中國的壓力，並為北京當局的全球野心帶來重大機會，畢竟講求「單邊主義」的川普，對維持美國領導全球秩序的興趣不大，而中國一直努力想取而代之。

除了對北約的批評之外，川普也不滿美國與日本、韓國的國防條約，甚至威脅要撤出駐紮在這些盟國的美軍，而美國在亞洲盟友關係的削弱，將會對中國有利，包括台灣議題。川普可能不會想再讓美國捲入代價高昂的戰爭，這引起了部分觀察人士的擔憂，擔心北京會因此認為，華府並不真正關心台灣的命運。

香港大學「當代中國與世界研究中心」學者黃裕舜表示，中國的外交事務官員，很可能已被要求，針對川普或拜登勝選進行「沙盤推演和實證分析」，不論誰勝選都將對北京構成不同的風險，再進一步推敲哪個政府會如何影響中國掌控台灣的核心目標，以及中國擴張全球勢力、穩定和強化已受重創經濟的努力：「第一要務是確保中國不受外國國安和軍事干擾，並確保中國的財政和經濟安全無虞。」

赴美會晤川普！匈牙利總理爆：他若當選　一分錢都不會資助烏克蘭

奧斯卡混政治煙硝味！川普酸典禮糟糕　他現場反擊：你服完刑了嗎

影／拜登發表國情咨文見議員戴「川普紅帽」踢館　傻眼表情藏不住

川普上訴勝利！民主、共和兩黨反應落差大　美選料重演川拜對決

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞