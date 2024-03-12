拜登政府提交2025年總預算！有意撥款逾30億台幣 維護台海安全
美國11日公布2025財政年度預算案，以加強美國全球夥伴關係，促進經濟繁榮、區域安全與穩定，以及重振共同民主價值觀等名義，請求有關單位，允許向國務院和美國國際開發署（USAID）提供資源，其中國務院請求編列1億美元（折合新台幣約31億），協助台灣強化嚇阻力，維持台海和平穩定。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國國務院新聞稿，2025財政年度預算案，將繼續擴大與國際夥伴的合作、深化多邊關係，在台灣部分，國務院請求編列1億美元，持續投資於增強台灣安全的計畫，其中包括透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）方式，向台灣提供軍援的方案，加強台灣的嚇阻能力，維持台灣海峽的和平與穩定。
此外，2025財政年度預算案，其他有關國務院和國際開發署的外交預算，也將著重在：
一、協助烏克蘭自保及重建， 確保俄羅斯在烏克蘭的戰略失敗，這不只是為了自由烏克蘭的未來，也為了更廣泛的歐洲和跨大西洋安全 。
二、與中華人民共和國的投資、結盟和競爭關係，視中國為美國唯一的競爭對手，認為中國不僅有重塑國際秩序的意圖，也有越來越多的經濟、外交、軍事和技術實力來重塑國際秩序。
三、投資美國的印太夥伴關係和聯盟，強調印太地區對美國的安全與繁榮至關重要，將加強美國在印太地區的存在，包括雙邊和區域援助、開設或擴大使館等等。
四、促進中東和平與安全，顯示美國長久支持約旦、埃及等地區夥伴，加強區域穩定，打擊哈馬斯、伊朗支持的代理人和恐怖組織，也為約旦河西岸及加薩的巴勒斯坦人提供援助，繼續投資於和平建設，作為實現永續兩國方案的基礎。