1歲男童遭狠心保母虐死！網轟兒福聯盟「2點質疑」　外傭爆出內幕

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劉姓姐妹保母「到底對凱凱有什麼深仇大恨」？據悉，男童送醫時，被發現頭部有多處瘀傷、雙手指甲被拔光、牙齒也只剩下8顆、雙腿嚴重骨折變形甚至額頭骨也凹陷、屁股變形等等，經過搶救，最後仍然不治，目前檢警已介入偵辦，涉案的劉姓保母及其胞妹被收押，姐妹倆現正面臨最重可處無期徒刑的凌虐幼童致死罪嫌。
兒童福利聯盟發聲明澄清！網友砲轟「2點質疑」不再捐款
兒福聯盟在消息曝光之後，發出聲明表示：「目前案件已經進入司法調查程序，兒盟也將出養始末、訪視紀錄等資料都呈交檢調單位，基於尊重偵查不公開原則，兒盟不便談論案情細節」。兒福聯盟三點強調：「期間並沒有不讓家屬探視在保母家的孩子」、「兒盟社工和保母私下沒有關係，且該保母也是有合格證書的保母」以及「個案在112年9月托育之後，每個月都有社工進行當面訪視，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉，直至12月才收到不幸消息」。
網友對於該聲明大為不滿表示「9到12月都有當面訪視？小孩傷勢這麼多你們會沒有發現嗎？麻煩嚴懲社會局以及兒福聯盟」、「難道不用公開訪視紀錄嗎？連續三個月訪視都沒發現傷勢，還是只是到門口聊聊天而已，一定要調查清楚」、「請公開訪視紀錄！完全不相信前三個月沒有任何跡象」而兒福聯盟整個版面都被洗出「嚴懲兒福單位及社會局」的留言，也有人揚言接下來將拒絕捐款給兒福聯盟。
狠心保母虐死1歲男童！外傭私底下爆料內幕
根據《中時新聞網》報導，男童過去曾經是由另名保母照顧，而該保母的林姓友人透露，事後到劉姓保母家中招魂時，發現住家空間很小，但是和男童同住的劉姓保母一家人卻都堅稱「沒發現、沒聽到」施虐過程，讓人感到疑點重重，僅有外傭私底下偷偷爆料「很可怕，會把男童綁起來丟在嬰兒床上，多半站著睡覺」。
林姓友人透露，兒福聯盟說「沒有去訪視、用假報告、或者不讓家屬探視都是不實消息」，但是男童額頭曾經腫一個包，社工稱有訪視以及了解，但卻沒有發現任何徵兆，這確實是有疏失，質疑兒福聯盟是否真的有到保母家「探視男童」，還是只是例行公事寫工作報告做做樣子。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110