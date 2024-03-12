關繼威頒獎給小勞勃道尼遭無視！「單手拿獎跳過互動」挨轟沒禮貌
第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，於台灣時間11日早上7點舉行，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）以《奧本海默》獲得最佳男配角，卻在上台領獎時，疑似忽視頒獎給他的關繼威，對於關繼威伸出手想跟他互動也沒理會，遭到網友炎上， 挨轟沒禮貌。
記者薛羽彤／綜合報導
最佳男配角邀來去年以《媽的多重宇宙》獲獎的關繼威，以及歷年得主馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）、克里斯多夫華茲（Christoph Waltz）、提姆羅賓斯（Tim Robbins）、山姆洛克威爾（Sam Rockwell）一一介紹本屆入圍者。最後揭獎時，由關繼威頒發獎座給小勞勃道尼，他單手接過獎座，眼神完全不在關繼威身上，而其他人伸手跟他碰拳他也有回應，關繼威也主動想觸摸他的手臂祝賀，不過小勞勃道尼都沒注意到，許多人認為他非常沒禮貌，甚至還有網友質疑是種族歧視。
還有網友以影帝席尼墨菲相比，他上台後一一與頒獎者握手致意，反觀小勞勃道尼的態度有待加強。不過也有網友替小勞勃道尼緩頰，推測他當下可能太興奮，沒有特別留意，兩人在後台還有握手擁抱，互動良好。
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