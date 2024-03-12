新北樹林丟包命案！為8萬元糾紛打死好友 主嫌聲押、傳播妹交保
近日凌晨，33歲陸姓男子與32歲邱姓友人，前往桃園某汽車旅館開毒趴，之後又找來35歲吳姓傳播妹，期間邱男因懷疑陸男拿走他8萬元現金，一怒之下持重物砸陸男頭部，並將陸男毆打到奄奄一息，最後塞進汽車後車廂，丟包到新北市樹林區山區小路，陸男因傷重送醫不治。警方獲報後循線追查，於當天晚間在桃園平鎮區逮捕邱男及吳女，並依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，邱男被檢方聲押、諭知吳女20萬元交保。
記者林盈君／綜合報導
據了解，邱男與陸男均有毒品前科，10日凌晨，2人相約汽車旅館開毒趴，由邱男駕駛賓士車搭載前往，之後又找來傳播妹吳女作陪，期間邱男懷疑陸男拿走他8萬元現金，怒持刀子、棍棒等毆打陸男，陸男被打得奄奄一息，當天上午，邱男將陸男塞進賓士車後車廂，搭載吳女一同離開。由於邱男未交還房卡，旅館人員進房查看時，發現房間有大量血跡，隨即報警處理。
警方獲報後循線追查，一路追到新北樹林區吉祥街一帶，發現賓士車墜落邊坡，而陸男僅著內褲、被丟包在路邊，送醫急救仍不治。邱男與吳女於墜車後，向友人借車逃逸，最終於桃園平鎮區落網。邱男供稱是因財務糾紛起衝突，而吳女堅稱未參與犯案，11日下午，檢警會同法醫相驗陸男遺體，初步研判為出血性休克而死亡，詳細原因仍待解剖鑑定釐清。
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