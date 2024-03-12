「3度訪視男童」沒發現異狀挨轟！兒福聯盟：不可能把孩子全脫光

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於為何定期訪視都沒發現凱凱有異狀？兒福聯盟執行長白麗芳表示，社工去訪視時僅看到額頭的傷，但沒看見指甲異狀，「大家可以想像說，即便是自己去找保母，也不可能去訪視時把孩子全身都脫光」。
凱凱因家庭功能不彰，去年10月間轉交給劉姓保母照護，沒想到竟遭保母姊妹虐待，不但每天僅給凱凱些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致凱凱頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒到焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡。
劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，不過檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，2個月押期屆滿後，台北地院已裁定延押2月。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110