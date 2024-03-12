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「3度訪視男童」沒發現異狀挨轟！兒福聯盟：不可能把孩子全脫光

▲北市男嬰於去年10月間轉交給劉姓保母照護，但卻遭虐待營養不良死亡，台北地檢署將劉姓保母姊妹聲押獲准。（圖／翻攝畫面）
▲北市男嬰於去年10月間轉交給劉姓保母照護，但卻遭虐待營養不良死亡，台北地檢署將劉姓保母姊妹聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

記者賴禹妡／綜合報導

新北市1歲男童凱凱（化名）2023年底經社會局和兒福聯盟協助，轉介給一名領有執照的劉姓保母照顧，沒想到凱凱竟慘遭保母姊妹凌虐致死，事件曝光後引發社會譁然，兒福聯盟臉書更被大批家長灌爆。兒福聯盟也出面回應，憾事發生前幾個月社工都有定期當面訪視個案，當時僅看到凱凱額頭的傷，沒發現指甲異狀，「不可能去訪視時把孩子全身都脫光」。 

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關於此案，兒福聯盟回應，個案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。但12月因保母稱「另一位社區托育的孩子生病」，當月家訪只好改期，沒想到月底就爆出憾事。 

▲兒福聯盟對於虐童案發出聲明，卻引起廣大網友2點質疑，包括「每個月訪視卻沒有發現男童被虐跡象」以及「沒有公開訪視紀錄」。（圖/兒童福利聯盟）
▲兒福聯盟對於虐童案發出聲明，卻引起廣大網友2點質疑，包括「每個月訪視卻沒有發現男童被虐跡象」以及「沒有公開訪視紀錄」。（圖／兒童福利聯盟）
至於為何定期訪視都沒發現凱凱有異狀？兒福聯盟執行長白麗芳表示，社工去訪視時僅看到額頭的傷，但沒看見指甲異狀，「大家可以想像說，即便是自己去找保母，也不可能去訪視時把孩子全身都脫光」。 

凱凱因家庭功能不彰，去年10月間轉交給劉姓保母照護，沒想到竟遭保母姊妹虐待，不但每天僅給凱凱些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致凱凱頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒到焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡。 

▲台北市驚傳一名嬰幼兒遭虐待死亡，目前檢警已介入偵辦，涉案的保母及其胞妹被收押。（圖／翻攝畫面）
▲台北市驚傳一名嬰幼兒遭虐待死亡，目前檢警已介入偵辦，涉案的保母及其胞妹被收押。（圖／翻攝畫面）
劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，不過檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，2個月押期屆滿後，台北地院已裁定延押2月。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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