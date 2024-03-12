全聯60元便當「神口味」回歸！內行曝搶購祕訣　36元打折時段公開

00940開賣搶到當機！神人砸1000萬進場　成分股、申購方式一次看

▲元大台灣價值高息ETF（00940）從3月11日開始募集，發行價一股10元，讓不少小資族跟著上車投資。（圖／記者顏真真攝）
▲元大台灣價值高息ETF（00940）從3月11日開始募集，發行價一股10元，讓不少小資族跟著上車投資。（圖／記者顏真真攝）

記者張嘉哲/綜合報導

元大台灣價值高息ETF（00940）是一檔採用股神巴菲特價值投資理念的「交易所交易基金」，其主要目的是為投資者提供持續且可預測的現金流，從3月11日正式開始募集，發行價為10元，相對親民的價格也讓不少小資族投資有了多元的選擇。然而在11日第一天開賣之後，不少人在線上申請都當機卡住，顯熱00940的熱度非常高，也有神人分享自己豪砸1000萬進場，讓大批網友驚呼連連。《NOWnews》也特別整理00940的成分股、申購方式等資訊，提供想要投資的民眾一文看懂。

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有神人在「Dcard」貼文指出自己在開賣第一天就豪砸1000萬的匯款單，且全部都是要買00940，上頭蓋有台新銀行嘉義分行的圓章，戶名則為「元大台灣價值高息ETF基金專戶」，讓該網友也直呼「該重倉了吧！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不好意思，家裡還有缺傭人嗎？」、「有缺老婆還是什麼好朋友的話，歡迎跟我聯繫」、「現在還來的及叫乾爹？」、「這個點就重壓蠻有勇氣的，我還是等真的上市再觀察看看」、「買5張過過乾癮的我.....看到這個1000張實在嚇到」。

事實上，00940主打每股10元，搭配高息與月月配的誘因之下，吸引許多小資族股民跟著上車，不過要特別注意的是，00940資金募集預計到4月1日才會掛牌上市，且至少要有1季的等待期才能開始收成除息，也就是說，7月開始參與月月配的果實，8月現金才會正式入帳哦！

▲有神人豪砸1000萬全壓00940高股息，讓大批網友拜神求認識。（圖/Dcard）
▲有神人豪砸1000萬全壓00940高股息，讓大批網友拜神求認識。（圖/Dcard）
00940高股息適合小資族投資！成分股有哪些？

00940高股息的出現，體現了股神巴菲特選股的方式，皆在確保投資的多樣性，從台灣上市櫃前300大企業當中，精選出50檔成分股。除此之外，00940高股息追蹤指數近5年的平均殖利率達8.6%，優於台股加權指數的4.3%，每月月初就能領息，且在3月11日至15日的募集期間，一股售價10元，即便是小資族一個月也能存一張。

00940以單一成分股來說，達到分散風險的效果，目前比例最高的成分股不超過10%，其餘的也不超過3.5%，然而受到台股整體產業結構影響，75.9%布局電子產業，24.1%非電子產業，其中又以航運業佔比最高，以下是00940十大成分股圖表提供參考。

▲00940前十大成分股一次看。（圖/記者張嘉哲製）
▲00940高股息從台灣上市櫃前300大企業當中，精選出50檔成分股，前十大成分股一次看。（圖/記者張嘉哲製）
00940申購管道、價格、上市日期一次看

00940於3月11日至3月15日開放募集，一股10元，投資人可在18家合作券商，包括元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、永豐金證券、富邦證券、國泰證券、台新證券、國票證券、玉山證券、第一金證券、中國信託證券、合庫證券、台銀證券、大昌證券申購，或者是2家銀行，包括元大銀行、華南銀行申購，申購方式及費率依各銷售機構而定。

如果想要投資00940 ETF的人，一定要先了解其基本資訊外，包括配息政策、追蹤指數、成分股、換股時間等，看看是不適合自己，目前00940一股10元入手價，最低申購金額為新台幣10000元，預計會在4月1日掛牌上市。

▲國內龍頭券商元大證券甚至給出比一般信貸還低的超甜利率。對「小資族」來說，運用股票借貸開槓桿，用錢滾錢、更能加速創造資金流。（圖／品牌提供）
▲元大台灣價值高息ETF（00940）是一檔採用股神巴菲特價值投資理念的「交易所交易基金」，從3月11日開始募集，發行價一股10元，吸引小資族投資。（圖／品牌提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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