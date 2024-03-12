00940開賣搶到當機！神人砸1000萬進場　成分股、申購方式一次看

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事實上，00940主打每股10元，搭配高息與月月配的誘因之下，吸引許多小資族股民跟著上車，不過要特別注意的是，00940資金募集預計到4月1日才會掛牌上市，且至少要有1季的等待期才能開始收成除息，也就是說，7月開始參與月月配的果實，8月現金才會正式入帳哦！
00940高股息適合小資族投資！成分股有哪些？
00940高股息的出現，體現了股神巴菲特選股的方式，皆在確保投資的多樣性，從台灣上市櫃前300大企業當中，精選出50檔成分股。除此之外，00940高股息追蹤指數近5年的平均殖利率達8.6%，優於台股加權指數的4.3%，每月月初就能領息，且在3月11日至15日的募集期間，一股售價10元，即便是小資族一個月也能存一張。
00940以單一成分股來說，達到分散風險的效果，目前比例最高的成分股不超過10%，其餘的也不超過3.5%，然而受到台股整體產業結構影響，75.9%布局電子產業，24.1%非電子產業，其中又以航運業佔比最高，以下是00940十大成分股圖表提供參考。
00940申購管道、價格、上市日期一次看
00940於3月11日至3月15日開放募集，一股10元，投資人可在18家合作券商，包括元大證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、永豐金證券、富邦證券、國泰證券、台新證券、國票證券、玉山證券、第一金證券、中國信託證券、合庫證券、台銀證券、大昌證券申購，或者是2家銀行，包括元大銀行、華南銀行申購，申購方式及費率依各銷售機構而定。
如果想要投資00940 ETF的人，一定要先了解其基本資訊外，包括配息政策、追蹤指數、成分股、換股時間等，看看是不適合自己，目前00940一股10元入手價，最低申購金額為新台幣10000元，預計會在4月1日掛牌上市。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。