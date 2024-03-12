NONO暴瘦20公斤躲寺廟！照片外流盼洗白 486先生質疑是公關操作
藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」指控涉嫌性侵至少25名女子，官司尚在進行中，他神隱演藝圈9個月，近日被拍到人在屏東宮廟拜拜，還消瘦20公斤。團購電商名人486先生（陳延昶）先前曾承諾將替此事受害者支付律師費，他也透露目前已花超過100萬的律師費，對於NONO現身宮廟被拍PO上網，他認為是公關公司的操作。
記者薛羽彤、楊慧玲／綜合報導
網紅馮語婷10日在臉書上爆料，NONO近日被拍到現身屏東一間寺廟，還暴瘦20公斤。照片曝光後，NONO再度登上新聞版面，486先生火大表示，「我覺得這一則新聞呢，應該是所謂的公關公司在背後操作出來的，他想要讓許多的社會的人士感覺到NONO就是一個被害者，然後他暴瘦20公斤，希望大家能夠對他的印象改觀。」
486先生對此感到不解，認為他寧願做這些動作，卻不願跟被害者道歉、認錯，「錢不是萬能，但是如果你能夠提出合理的金錢賠償，我想這也是能夠展現你一個誠意的一種表現嘛。」網友也認同486先生說法，認為這些舉動就是在幫NONO作復出的探路，看市場的反應如何；曝光照片的馮語婷，也現身回應，「抱歉我是NONO這篇報導的發文者，我不是公關公司，我只是一位單純想看他下地獄的路人而已」，否認有公關操作。對此，《NOWnews今日新聞》致電給NONO經紀人未接，至截稿前對方無回應。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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